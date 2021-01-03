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Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu’nda bu akşam 1 numaralı çekiliş heyecanı yaşandı. Büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar; “10-12-16-26-29 Joker: 9” oldu.

Güncellenme: 20:21, 03/01/2021
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Şans Topu çekiliş sonuçları

Bu akşam canlı yayında yapılan Şans Topu’dan büyük ikramiye için belirlenen numaraları doğru tahmin eden çıkmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Beş bilen 5 kişi ise 3 bin 126 liranın sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 1. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 10-12-16-26-29 Joker: 9

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden- çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.

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