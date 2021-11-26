Sarıgül: Ak Parti’den artık ülkeye hayır gelmez

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. AKP'nin üretimden değil ranttan yana olduğunu söyleyen Sarıgül, "84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdiler. Har vurup harman savurdular. Bu kadar uzun süre iktidarda kalınca, ne oldum delisi oldular. Ak Parti’den artık ülkeye hayır gelmez. Ak Parti gider, Türkiye kendine gelir." şeklinde konuştu.

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Memleket gezileri kapsamında Kars’ta bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklaması yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MİLLETE DIŞ GÜÇLER MASALI OKUYORLAR”

11 ay boyunca 90’dan fazla yeri ziyaret ettiğini anlatan Sarıgül, hiç kimsenin halinden memnun olmadığını dile getirdi. Geçim sıkıntısının artık dayanılmaz hale geldiğini belirten Sarıgül, iktidarı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Dolar almış, başını gidiyor, her şeye her saat başı zam geliyor. Ülkeyi yönetenler ne yazık ki seyrediyorlar. Millete dış güçler masalı okuyorlar. Dış güçler mi dedi size; köprülerin, otoyolların ihalesini avroyla yapın, hazine garantisini avroyla verin diye? Dış güçler mi dedi size; hayvan ithalatına 10 milyar dolar harcayın diye? Sadece bu yılın ilk 10 ayında 250 milyon dolarlık büyükbaş hayvan ithalatı yaptınız. Bu parayı Karslı besiciye vermediniz, dış güçler dediğiniz ülkelere verdiniz.”

“İTHALATA GİDEN PARANIN ONDA BİRİYLE TÜRKİYE ETE, SÜTE DOYARDI”

Dövizin yükselmesiyle yapılan zamlara vurgu yapan Sarıgül, “Bir torba yem olmuş 170 lira, 1 ton saman olmuş bin 200 lira, mazot olmuş 9 lira, Karslılar para kazanamıyor, geçim sıkıntısı çekiyor. İthalata giden bu paraların onda birini Karslı besicilere verseydiniz, Karslı da kazanırdı, Türkiye'de ete, süte doyardı.” dedi.

“ÇİFTÇİLERİN TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE, BANKALARA OLAN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLİN”

Çiftçilerin borçlarına dikkat çeken Sarıgül, iktidara seslenerek çiftçilerin borç faizlerinin silinmesini istedi. Sarıgül şöyle konuştu: “Karslı üreticilerin, tarım kredi kooperatiflerine bankalara borcu var. Karslı keyfinden mi borçlandı? Üretmek için borçlandı, hayvanı para etmedi, ürünü para etmedi. Buradan yetkililere sesleniyorum: çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine, bankalara olan borçlarının faizlerini silin. Anaparayı da 1 yıl erteleyin. Bir kere de çiftçiden yana olun. Kars kış memleketi, kömürün tonu 3500- 4000 lirayı bulmuş, bir tüp 200 lira, bir torba un 400 lirayı geçmiş Ülkeyi yönetenler, Karslılar nasıl ısınacak, ne yiyip, ne içecek düşünmüyor.”

“AK PARTİ GİDER, TÜRKİYE KENDİNE GELİR”

AKP’nin üretimden değil ranttan yana olduğunu söyleyen Sarıgül, “84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirdiler. Har vurup harman savurdular. Bu kadar uzun süre iktidarda kalınca, ne oldum delisi oldular. Ak Parti'den artık ülkeye hayır gelmez. Ak Parti gider, Türkiye kendine gelir.” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor” diyen Sarıgül, “Koskoca bir ülke, bir kişinin aklına ve insafına kaldı. Bir kişi ne derse o oluyor. Bu tek adam yönetimi değişmeden, Türkiye rahat edemez. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan parlamenter sisteme geçmek zorundayız. Zor günlerden geçiyoruz. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye Değişim Partisi, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen ehil ve vicdanlı kadrolardır.” dedi.

“BİZİM İKTİDARIMIZDA DEVLET TARAFSIZ OLACAK”

Sarıgül, iktidar olduklarında yapacaklarını şu sözlerle anlattı:

“İş başına geleceğiz ve bu sorunları biz çözeceğiz. Bizim iktidarımızda devlet tarafsız olacak. Bir yurttaşını bir diğerine tercih etmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet adil olacak. Vicdanlı, şefkatli ve merhametli olacak. Haksızlığa ve adaletsizliğe son vereceğiz. Bizim tercihimiz zenginden yana değil, yoksuldan, işsizden yana olacak. Zenginleri doyurursak fakirler doyar, doymayan fakirler değil doymayan zenginler. Vergiyi yoksulun sofrasından değil, ayrıcalıklı şirketlerden alacağız. Ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Rant ekonomisinden, üretim ekonomisine döneceğiz. Tarıma, hayvancılığa, turizme önem vereceğiz. Tarımla, hayvancılıkla ilgili işletmeler kuracağız. Şirketlere hazine garantisi değil, çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Kimse üç yerden, beş yerden maaş alamayacak. Devlette uçak, lüks araç saltanatına son vereceğiz. Yolsuzluk, gösteriş ve israfı bitireceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye'miz bir Türkiye daha olacak, Türkiye varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşacak.”