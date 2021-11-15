Sarıgül’den kadın cinayetlerine tepki

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, artarak devam eden kadın cinayetlerine tepki gösterdi. İktidara çağrıda bulunan Sarıgül, “Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin, ne gerekiyorsa yapılsın ve bu cinayetler artık dursun. Devleti yönetenler artık seyretmek yerine çözüm üretsin” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da partisinin MYK toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“BİREYSEL SİLAHLANMA BU KADAR KOLAY OLMAMALI”

“Yeni bir haftaya maalesef yine umutla başlayamadık.” diyerek sözlerine başlayan Sarıgül, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta sağduyu sahibi herkesi üzen olaylar yaşadık. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Kadını koruyan yasalar daha etkili kullanılsın, İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin, ne gerekiyorsa yapılsın ve bu cinayetler artık dursun. Devleti yönetenler artık seyretmek yerine çözüm üretsin.

Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum; Türkiye'de 25 milyona yakın silah bulunuyor. Bu durum evde, sokakta, trafikte siviller için olduğu kadar polis ve jandarma için de risk yaratıyor. Ateşli silahlar yönetmeliği sürekli değiştiriliyor, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısı artıyor. Bireysel silahlanmanın bu kadar kolay olmasına da karşıyız.”

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER YOK, ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VAR”

Ataması yapılamayan ve mezarlıkta elektrik trafosunu boyarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'u hatırlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

“Çok üzüldüm. Beden eğitimi öğretmenliğini bitirmiş ama atanmamış. Ben hep ne diyorum; atanamayan öğretmenler yok, atanmayan öğretmenler var. Öğretmen yetiştiren bölümü bitiren bir genç öğretmenlik yapmayacak da ne yapacak? Açmasaydınız o kadar bölüm o zaman.

‘Her yere üniversite açtık' diye öğünüyorsunuz, gençler iş isteyince, ‘üniversite iş bulmaz' diyorsunuz. ‘Devlet fabrika yapmaz, üniversite iş bulmaz…' Gençler ne yapsın peki? Gençlerin suçu ne? Biz atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacağız.”

“TÜRKİYE'DE KAYNAK SORUNU DEĞİL; İNSAF VE VİCDAN SORUNU VAR”

EYT sorununa da dikkat çeken Sarıgül, “Engelliler atama bekliyor, EYT'liler çözüm bekliyor, bakanlık ‘EYT ile ilgili bir çalışmamız yok' diyor. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de kaynak sorunu yok. İnsaf ve vicdan sorunu var. Vicdansızsanız, ‘gençler iş beğenmiyor' der geçersiniz. Vicdansızsanız, EYT gündeminizde olmaz. Vicdansızsanız, topladığınız deprem vergisini başka yerlere harcarsınız.” diye konuştu.

“BUNLARIN NEDENİ TEK ADAM YÖNETİMİ”

Döviz kurlarındaki artışı işaret eden ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Sarıgül, “Ekonomi öngörülür olmaktan çıktı, ekonominin can damarı olan güven ortamı bozuldu. Bunların nedeni sadece yanlış ekonomi yönetimi değildir. Bunların nedeni tek adam yönetimidir. Türkiye’nin ekonomik sorunu yok, Türkiye’nin yönetim sorunu var. Eskiden ne derdik? ‘Koskoca Türkiye Ankara'dan yönetilemez.' Şimdi koskoca Türkiye, Külliyeden yönetilmeye çalışılıyor. Sistem kilitlenmiş durumda, çözümden çok sorun üretiyor.” dedi.

“ERDOĞAN'IN KİTABININ ADI ‘GEÇİNEMEYENLER'”

Sarıgül, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan, ekonominin dört dörtlük olduğu kanaatindeymiş. Muhalefet abartıyormuş, ekonominin kitabını yazmış. Doğrudur, ben de gittiğim her yerde o kitabı görüyorum. Kitabın adı ‘Geçinemeyenler'. Tek adam yönetimlerinin böyle bir özelliği vardır, her yaptıklarının doğru olduğunu düşünürler. Kimse tek adama gerçeği söyleyemez, halkın sesi, perişanlığı ve derdi tek adama ulaşmaz.

“FATURA KORKUSU YÜZÜNDEN İNSANLAR KOMBİLERİNİ AÇAMIYORLAR”

“Anadolu'da yaprak kıpırdamıyor. Her yerde derin bir yoksulluk var. Halkın dayanacak gücü kalmamış, artık bunalmıştır. İnsanlar, özellikle gençler, umutlarını yitirmiş durumdalar. Çiftçiler, toprağını süremez, gübre alamaz hale gelmişler, esnaf siftah yapamadan evine dönüyor, borç içinde yaşıyor. Bir çuval un 245 lira, bir litre Ayçiçek yağı 20 lira, tüp 180 lira olmuş. Fatura korkusu yüzünden insanlar kombilerini açamıyorlar.”

“AKP ARTIK NE PAHALILIĞI, NE İŞSİZLİĞİ, NE YOKSULLUĞU ÇÖZEBİLİR”

“Kömürün tonu 3 bin 200 lira, odunun tonu bin 300 lira olmuş alamıyorlar. Açıkça görülüyor ki AK Parti artık ne pahalılık, ne işsizlik, ne yoksulluk sorununu çözebilir. Çözebilselerdi, 19 yıldır çözerlerdi.”

İlginizi Çekebilir Sarıgül: Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi liderin eline bu kadar sınırsız yetki geçmedi