Sarıgül: Erdoğan 50+1 dediğine pişman

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündemdeki yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştiren Sarıgül, “Sayın Erdoğan 50+1 dediğine pişman. ‘Kendim ettim kendim buldum’ diyor. 50+ 1 diyerek kum saatini çalıştırdı. Şimdi bunu durdurmak için, olağanüstü formüller arıyor. Bu sistem tadilatla düzelmez. Tek adam düzenini bozmadan Türkiye rahat edemez. Bir kişinin iradesi, Türkiye’nin kaderini belirleyemez.” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da partisinin MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“90 BİNE YAKIN HÜKÜMLÜ CEZAEVLERİNE DÖNMEK ZORUNDA KALACAK”

Açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle 15 Nisan 2020 tarihinde ‘izinli' olarak evlerine gönderildiğini anımsatan Sarıgül, “31 Mayıs 2020 tarihinden bu yana bu izinler 9 kez uzatıldı. Şimdi bu pandemi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. TBMM bu soruna bir çözüm bulmazsa 90 bine yakın hükümlü cezaevlerine dönmek zorunda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

“TBMM BİR FORMÜL BULMALI”

Cezaevlerinin kapasitesinin dolu olduğunu, bu hükümlülerin cezaevlerine dönmesi durumunda bu doluluğun daha da artacağını söyleyen Sarıgül, “Bu hükümlülere salgın nedeniyle izin verildi. Halen salgın devam ediyor. Can kayıpları hala çok yüksek. Bu insanlar 19 aydır dışarıdalar, suça karışmamışlar, topluma adapte olmuşlar, kendilerine bir düzen kurmuşlar. 90 bin kişiyi, aileleriyle 500 bin kişiyi etkileyen bu duruma TBMM'nin bir formül bulması lazım” şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞ YASAKLARININ DEVAM ETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Cezaevleriyle ilgili bir diğer konunun da açık görüş yasağının devam ediyor olması olduğunu belirten Sarıgül, “Pandemi gerekçesiyle cezaevlerinde açık görüşler 14 Mart 2020 tarihinden bu yana yapılamıyor. Okullar, stadyumlar, lokantalar açık hale dönmüş, dışarıda yasak kalmamışken cezaevlerinde görüş yasaklarının devam etmesini insani açıdan doğru bulmuyoruz. Bu yasağın gerekli tedbirler ve önlemler alınarak kaldırılması lazım.” açıklamasında bulundu.

“DEVLET POLİTİKASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye'deki gençlerin umutsuz ve mutsuz olduğunu söyleyen Sarıgül, “Türkiye’de uyuşturucu kullanımı hızla artıyor. Her gittiğim yerde aileler yardım istiyor. Uyuşturucu kullanımını, sadece polisiye tedbirlerle ve nasihatle önleyemeyiz. Bu çok ciddi bir sorundur. Bu konuda, devlet politikasına ihtiyacımız var.” dedi.



“MİLYONLARCA İNSANI KARANLIKTA YOLA ÇIKARTMNIN MANTIĞI NE?”

Yaz saati uygulamasına da tepki gösteren Sarıgül, “Yaz saati uygulaması neden devam ediyor? Enerji tasarrufu sağlamadığı anlaşıldığı halde milyonlarca çocuğumuzu ve milyonlarca insanı karanlıkta yola çıkartmanın mantığı nedir? Bu konuda yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ HER GEÇEN GÜN FAKİRLEŞİYOR”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren ve vatandaşın geçim derdine dikkat çeken Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Dolar almış başını gidiyor. Ülkemiz her geçen gün fakirleşiyor. Doların 1 lira, 2 lira olduğu yıllarda ‘Biz yaptık' diyorlardı. Dolar yükseliyor, ‘Dış güçler yaptı' diyorlar. Yurttaşlarımız artık gerçekten bunaldılar, çözüm istiyorlar. Zaman kaybetmeden tedbir alınmasını istiyorlar.

“KÖKLÜ TEDBİRLER ALMAK LAZIM”

Ne ülkeyi yönetenler ne de eski düzenin partileri krizin derinliğini yeterince anlayamıyor. Buradan herkesi uyarıyorum. Dövizdeki dalgalanma bir yerde durulmazsa, üretime yansımaya başlar. Fabrikalar, işyerleri kapanır; ekonomik kriz, sosyal olaylara neden olur. Türkiye’yi yönetenlerin görevi bunu önlemektir. Bunun için de köklü tedbirler almak lazım.

“TEK ADAM DÜZENİNİ BOZMADAN TÜRKİYE RAHAT EDEMEZ”

Gündemdeki yüzde 50+1 tartışmalarına da değinen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan 50+1 dediğine pişman. ‘Kendim ettim kendim buldum' diyor. 50+ 1 diyerek kum saatini çalıştırdı. Şimdi bunu durdurmak için, olağanüstü formüller arıyor. Bu sistem tadilatla düzelmez.

Tek adam düzenini bozmadan Türkiye rahat edemez. Bir kişinin iradesi, Türkiye'nin kaderini belirleyemez. Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesini doğru bulmuyoruz.

Kuvvetler ayrılığına dayalı, parlamenter demokrasi ile yönetilmek istiyoruz. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı istiyoruz.”

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