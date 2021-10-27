Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto’da devir serisine devam…

En popüler şans oyunu olan Çılgın Sayısal Loto'da bu hafta da binlerce kişi yine şansını denedi. Yeni eklenen özelliği ile Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek 90 numara içerisinden kolon başına 1 adet Süper Star numarası eklenebiliyor. Çılgın Sayısal Loto’da ikramiye kazandıran numaralar "2-18-25-36-45-65- joker 26 - SüperStar 24" olarak belirlendi. Sayısal Loto'da şanslı 6 numarayı bilen çıkmayınca devir serisi devam etti.

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Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto’da bir devir daha geldi, ikramiye katlanmaya devam ediyor…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar; “2-18-25-36-45-65- joker 26 – SüperStar 24”





SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

SAYISAL LOTO'DA YENİ ÖZELLİK SÜPERSTAR

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL’dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın