Sayıştay ortaya çıkardı: Üniversiteler adrese teslim çalışmış

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Denetim raporunda Elazığ Fırat Üniversitesi’nde adrese teslim ilanlarla yapılan liyakatsiz atamaları gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Evren DEMİRDAŞ

İsmail AKDUMAN

TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, Türkiye'deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı denetim raporlarını yayınladı. Sayıştay tarafından birçok üniversitede yapılan öğretim üyeleri atamalarının liyakatsiz, objektif kriterlere dayanmadığını tespit edildi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ’NDE 65 KADRONUN 61’İ ADRESE TESLİM

Üniversiteye alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek koşullar getirildiğini açıklayan Sayıştay denetçileri, 2547 sayılı Kanun'un 23'üncü, 24'üncü ve 26’ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediğini, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiyi işaret eden şartların istendiğini ifade etti. Raporda, 2020 yılı içinde üniversite tarafından ilan verilen toplam 65 öğretim üyesi kadrosunun yalnızca 4’ü için sadece 2 kişi, geriye kalan 61'i için ise sadece birer kişi başvuru yaptığı kaydedildi. Ayrıca raporda, ilanlarda belirlenen ek koşulların, belli bir kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu ve Anayasanın eşitlik ilkesine, Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

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REKTÖR, 2 FAKÜLTEYE DE DEKANLIK YAPIYOR

Raporda, Ordu Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakültelerin dekanlarının atamalarının asaleten yapılmayarak, Kanun’da belirlenen usule uyulmaksızın vekaleten atandıkları ve bu sebeple üniversite yönetim kurulunun eksik sayı ile toplandığı bilgileri de yer aldı. Sayıştay denetçileri, rektörünün aynı zamanda 2 fakülteye vekaleten dekanlık yaptığını belirterek, “Vekaleten yürüttüğü dekanlıklar sebebiyle üniversite yönetim kurulunda rektörün 3 oy hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple üniversite yönetim kurulu fiilen Kanunun öngördüğünden 2 kişi eksik toplanmakta ve karar almaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun eksik sayıda toplanıp karar alması da bir temsil eksikliğine yol açmaktadır. Bu sebeplerle söz konusu dekanlıklara mevzuatın da öngördüğü şekilde asaleten görevlendirmeler yapılması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın, halen daha İlahiyat Fakültesi ile Turizm Fakültesi’ne vekaleten dekanlık yapmaya devam ediyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE İLANLARIN BELLİ BİR KİŞİYİ ÇAĞRIŞTIRDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fırat Üniversitesi'nin, “Spektral teoride düz ve ters problemlerin analizi konusunda çalışmaları bulunmak”, “Akıllı havacılık yapılarının kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak”, “Toplumcu gerçekçi şiirde şiddet üzerine çalışmaları bulunmak”, “Yapay zeka optimizasyonu ve sosyal ağ analizi hakkında çalışmaları bulunmak” ve “Nesnelerin internet konusunda çalışmaları bulunmak” başlıkları altında öğretim üyesi alımı yaptığını tespit eden Sayıştay, ilanların büyük çoğunda belli bir kişiyi çağrıştıran şartların istendiğini tespit etti.

OBJEKTİF VE DENETLENEBİLİRLİK İLKELERİNE RİAYET EDİLMEMİŞ

Fırat Üniversitesinin öğretim üyesi atamalarından objektif ilkelere uyulmadığına dikkat çeken Sayıştay raporunda, “Yukarında yer verilen örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek kriterler getirilirken, 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 26'ıncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da, alım yapılacak kadroların tamamına yakını için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadeleri yer aldı.