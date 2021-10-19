Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı

Ordu'da 3 ilçenin seçim kurulu müdürü olan Erdoğan Kısacık, yardım isteyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kısacık'ın, bir dönem de Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yaptığı belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin Seçim Müdürü olan Erdoğan Kısacık, iddialara göre yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda makam odasına gelen ve boşanma aşamasında olduğu için avukat yardımı isteyen Elif B. isimli kadın ile görüştü.

Fatsa Adliyesi ek binasındaki odasında yapılan görüşme sırasında Kısacık, Elif B’yi öpmeye çalıştı. Müdürün tacizinden kendisini kurtaran Elif B, odayı terk ederek savcılığa gidip şikayetçi oldu.

TUTUKLANIP CEVAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Erdoğan Kısacık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapan Kısacık’ın tutuklanmasının ardından Kızılay’a olan üyeliği de iptal edildi.