Seçim vaadiydi, 3,5 yıl sonra “müjde” oldu

2018 yılında kapatılan Atatürk Havalimanı'nın arazisinde İstanbul Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "müjde" diye aynı projeyi duyurdu. 2021'de biteceği duyurulan proje için bugüne kadar bir adım atılmamıştı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimler sırasında Atatürk Havalimanı'nın yerine ‘Millet Bahçesi' yapılacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük üçüncü parkı olacağı ifade edilen ‘İstanbul Millet Bahçesi' duyurulduğunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının sonunda projenin tamamlanacağını ifade etmişti.

Ancak, aradan geçen sürede henüz millet bahçesi projesi için bir adım atılmazken, Erdoğan, bugün Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz” dedi.

24 Mayıs 2018'de TRT yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacak. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun” diye konuşarak projeyi duyurmuştu.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı 2019 yılında kapatılmıştı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl toplam 4 milyar lira değerindeki iki pist kırılarak corona virüsü salgını için Atatürk Havalimanı'na Rönesans Grubu tarafından sahra hastanesi inşa edilmişti.

Atatürk Havalimanı’nda ‘Millet Bahçesi’ olarak tasarlanan projenin tasarım çalışmaları, Emlak Konut GYO himayesinde gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı arazisine ait yeni planda, 2 milyon metrekarelik alan millet bahçesi olarak belirlendi.

Plana göre tüm arazinin yüzde 30’u havacılık, yüzde 9’u askeri alan olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı gibi fonksiyonlara ayrıldı.

25 bin ağaç dikilecek rekreasyon alanında 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, külliye konseptinde geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacak.

Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlandı.

Arazideki mevcut hangar yapıları, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecek.

18 BİN KİŞİLİK CAMi

Eski kapalı otopark ve dış hatlar terminaline ait binalar fuar organizasyonlarına uygun şekilde dönüştürülerek kullanılacak.

2 milyon metrekarelik millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı arazisinde yükselecek İstanbul Millet Bahçesi için ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.

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