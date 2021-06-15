Seçmeli din dersini dayatmasına ceza! ‘Makamım buna bağlı’ demişti

Müdür ile sınıf öğretmenini karşı karşıya getiren seçmeli din dersi dayatması iddiası merkez Akdeniz ilçesindeki Üstay İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre; Okul Müdürü Ali Haydar Emrem, 4'ncü sınıf öğrencilerinin 5'nci sınıfta okuyacakları seçmeli derslerin seçimini velilere bırakılmamasını, velilerden imzalı boş ders seçim dilekçeleri alınmasını istedi.

“MAKAMIM BU DERSLERİN SEÇİMİNE BAĞLI”

Sınıf öğretmeni Mehtap Göçmen ise Müdür Ali Haydar Emrem'in bu isteğinin mevzuata aykırı olduğunu, velilerin yasal süresi içinde seçmeli derslerin seçimini yaparak dilekçeyle okula bildirmelerinin gerekli olduğunu belirterek talebe olumsuz yanıt verdi. Okul müdürü Emrem'in ise Bakanlığın belirlediği yirmiye yakın seçmeli ders olmasına rağmen, din derslerinin seçilmesini, makamının bu dersin seçimine bağlı olduğunu, öğrenci-veli isteğinin ve tercihinin önemsiz olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

HAKARET VE CİNSİYETÇİ KÜFÜR İDDİASI

Sınıf öğretmeni Mehtap Göçmen'in, “Demokratik, laik, özgürlükçü bir eğitimin gereği olarak öğrencilerin seçmeli dersleri kendilerini seçmeli' demesine öfkelenen müdürün sinirlenip, kadın öğretmene hakaretler ederek, iftiralarda bulunduğu, cinsiyetçi küfürler ve hakaretler yaparak saldırdığı iddia edildi. Öğretmenin tüm uyarılarına rağmen okul müdürünün ise ‘Bana bir şey olmaz, benim arkam sağlam' diyerek usulsüz işlemi savunduğu da ifade edildi.

MAAŞ KESİMİ VE BAŞKA OKULA ATAMASI YAPILDI

Okulda yaşanan olaydan sonra hakaretlere ve mobinge varan tutumlara karşı çıkan öğretmen Mehtap Göçmen, yasal haklarını kullanarak din dersi dayatması yapan müdürden şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan soruşturma sonucunda okul müdürüne maaş kesim ve yer değiştirme cezası verildi.

SENDİKA CEZAYI AZ BULDU

Bu arada konu ile ilgili olarak Eğitim Sen Mersin Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Hakarete uğradığı öne sürülen sendika üyesi öğretmen Mehtap Göçmen’in de katıldığı toplantıda konuşan Özlük ve Hukuk Sekreteri Sebir Yurtseven Sümbül, Müdüre verilen cezanın Devlet Memurlarına verilmesi gereken cezalar kapsamında olması gerektiğini söyledi. Toplantıda bulunan diğer öğretmenler in olayların nasıl meydana geldiğine şahit olduğunu belirten Sümbül şunları söyledi:

* Veliler adına müdürün zorla ders seçtiğini veliler de yazılı olarak dile getirmiştir. Bir okul müdürünün yetki ve sorumluluğunu aşarak, yasal mevzuatı bırakıp kendi görüşünü dayatması, öğretmenine hakaret etmesi karşısında sessiz kalınamazdı.

* Yasal haklarımız çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılmıştır. Yasalar önünde hak aramak en temel insan hakkıdır. Üyemiz haklarını aramaya başlayınca okul müdürü olayları çarpıtmış, iftiraya varan gerçekle hiç alakası olmayan beyanlarla üyemizi suçlamıştır.

* Bir kadın, bir öğretmen olarak Mehtap öğretmenin alnı her zamanki gibi ak ve dik. Mesleki geçmişi, iş yerindeki sevilen bir öğretmen olması müdürün iftiralarını boşa çıkarmaktadır. Ama en önemlisi bu iftiralara karşı yasaların verdiği tüm haklarını üyemiz kullanacaktır.

* Üyemiz yasal her hakkını kullanmaktan asla vazgeçmeyecektir. Eğitim Sen olarak Mehtap Göçmen arkadaşımızın her zaman yanında durmaya devam edeceğiz; hukuksuzluklarla mücadele etmek en temel sorumluluğumuzdur.