Sedat Peker ve 91 kişi hakkında iddianame hazırlandı… İşte istenen cezalar

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ve 91 kişi hakkında, suç örgütü kurarak yağmadan silahlı yaralamaya kadar çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 26’sı tutuklu 92 şüpheli yer aldı.

Sedat Peker’in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtildi.

Suç örgütü tarafından Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017’de silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edilen Cahit Çetin maktul, 30 ayrı kişi de mağdur olarak yer aldı.

PEKER’İN AĞIR MÜEBBETİ VE 390 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sedat Peker’in, Cahit Çetin’in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sedat Peker’in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından toplamda 390 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

İddianamede, örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAMEDE SEDAT PEKER TANIMI YAPILDI

İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Reis Sedat Peker hakkında şu tanımlama yapıldı:

* Örgüt tanımlamasında da izah edildiği üzere kendi adındaki örgütü kuran ve yöneten, bu kapsamda daha önce de aynı suçtan ceza alan, telefon görüşmelerine aşırı derecede dikkat eden ve dinlenme ihtimali olmayan programlar üzerinden örgütsel konuşmaları yapan bir şahıs olup, mahkeme kararı ile adının önüne Reis kelimesini koydurduğu, kendisine Reis diye hitap edilen, bu kapsamda çok sayıda yağma suçundan eylemleri olan, geçmişte de benzer nitelikte çok sayıda suç kaydı olan ve bu şekilde Beykoz’ da bulunan villasından örgütü kuran ve yöneten şahıs olduğu…