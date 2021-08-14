Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt ile ilgili çarpıcı iddia

BB heyeti selin vurduğu Karadeniz Bölgesi’ne gitti. Selde en büyük kaybın meydana geldiği noktalardan Kastamonu Bozkurt’ta da incelemelerde bulunan heyette yer alan İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Akın Gürkan, “İlçede 30 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Engin Canbaz’ın derenin içine binaları yapan müteahhitlerden biri olduğu söyleniyor. İlçede kime sorsanız eski belediye başkanını işaret ediyor” iddiasını gündeme getirdi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'li İBB Meclis Üyeleri Emel Tığlı, Fatoş Hamzalı, Görkem Kurşun ve İYİ Partili Akın Gürkan'ın da içinde bulunduğu 10 kişilik İBB heyeti, selin vurduğu Karadeniz bölgesine gitti.

En büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu Bozkurt ilçesindeki izlenimlerini aktaran İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Akın Gürkan, çarpıcı tespitlerde bulundu.

Bozkurt'un tamamen dere yatağına hatta derenin tam içine kurulmuş bir ilçe olduğunu vurgulayan Gürkan “Birkaç müteahhittin doğaya sapladığı hançer Bozkurt. 1984-2014 arasında burada belediye başkanlığı yapan Engin Canbaz'ın derenin içine binaları yapan müteahhitlerden biri olduğu söyleniyor. İlçede kime sorsanız eski belediye başkanını işaret ediyor. 1-2 kat bina yapılabilecek yerlere 10-12 katlı binalar dikilmiş. Böyle bir plan olmaz” dedi.

“CEHALET VE İHANET TABLOSU”

Gürkan, Kastamonu Bozkurt'taki ölümlerin tek nedeninin bölgedeki HES'in sel sırasında dolması nedeniyle bir regülatör kapağının basınca dayanamayarak parçalanıp ve kırılması ve ardından tedbir olarak diğer kapağın açılması olduğunu söyledi. Gürkan karşılaştığı acı manzarayı “Bozkurt; çarpık kentleşme, planların tamamen hatalı yapılması, dere koruma bandı kurallarının işletilmemesi, çekme mesafesi, bina yükseklikleri gibi hiç bir kurala uyulmadığı tam bir cehalet ve ihanet tablosu” olarak özetledi.

FOTOĞRAFLAR TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Gürkan'ın ilçede çektiği fotoğraflar da bu tabloyu gözler önüne seriyor. Fotoğraflarda dere yatağında yıkılmış çok katlı binalar, derenin tam içinde yapımına yeni başlanmış bir inşaat ve yıkımdan hiç etkilenmemiş dere yatağının dışındaki binalar dikkat çekiyor.