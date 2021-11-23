Serin günler başladı! Sağanak etkili olacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun önemli kısmında sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları düşüş yaşarken, sıcaklık düşüşü yarın da sürecek. Yağışlar aralıklarla hafta sonu da devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Bugün yurdun batısından giriş yapan yağışlı hava dalgası yurt geneline yayılmaya başlayacak. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş yaşayacak. Batıda sağanak yağış etkisini gösterirken doğuda kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da bugün 15 dereceye düşecek olan hava sıcaklığı, yarın en yüksek 12 olarak ölçülecek.

BİRÇOK BÖLGEDE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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