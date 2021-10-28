Siirtli esnaf Akşener’e dert yandı: Esnaf boşa kürek çekiyor

Siirt'te işyerlerini ziyaret ederek sorunları dinleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e, esnaf bu sözlerle dert yandı: "Bugün dükkanıma 5-6 müşteri geldi, bir şey satın alan 3 tane. Ancak dükkanı döndürmüyor, burada üç kişi çalışıyor. Esnaf sanki boşa kürek sallıyor gibi, gününü kurtarmaya çalışıyor. Esnafta artık bir birikim dönemi falan da bitti."

Evren DEMİRDAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt ziyaretleri kapsamında bugün Siirt'te gitti. Kent merkezinde işyerlerini ziyaret ederek sorunları dinleyen Akşener'e esnaf dert yandı.

“270 LİRALIK TENEKE YAĞI BUGÜN 370 TL'YE ALIYORUZ”

İYİ Parti Meral Akşener'in ziyaret ettiği esnaf, corona virüsü sonrasında işlerin düştüğü belirterek, “İşlerimiz eskisi gibi değil ama sabırla çalışıyoruz, burada daha önce 25-26 kişi çalışıyordu şuan 12 kişi çalışıyor. Daha önce buraya 25-30 kilo et koyuyorduk şu an 15 kilo koyuyoruz. Daha önce 18 litre bir teneke yağ 270 liraya alırken bugün 370 liraya alıyoruz” dedi.

“SENEYE EMEKLİ OLACAĞIM BİN 500 LİRAYA NASIL GEÇİNEYİM”

Akşener'in ziyaret ettiği bir başka esnaf ise, şunları söyledi:

“Ben 40 yıllık esnafım, 6 tane çocuk okutuyorum, gelirim sadece burası. Benim oğlum inşaat mühendisi ama boşta, 27 yaşında. Oğluma, ‘niye evlenmiyorsun' diye soruyorum ‘iş bulamadım ki, sana yük olmak istemiyor' diyor. 6 tane çocuğumu buradan okutuyorum. Bizim sesimiz olursanız çok makbule geçer. İşlerimiz çok şükür, kazanımız kaynıyor.

Biraz zorlanıyorum tabi, gelecek sene inşallah emekli olacağım ama bin 500 lira alacağım. Bin 500 lira maaşla sizce geçinebilir miyim? Emekli ediyorsunuz da bin 500 lira veriyorsunuz, bin 500 lirayla ne kadar geçinebilirim? İşyerim ve evim var diye devletten kredi alamıyorum. Şu anda büyük çocuğumun 22 bin TL borcu var onu ödemeye çalışıyorum.”

“ESNAF GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR”

Günü kurtarmak için çalıştıklarını belirten bir başka esnaf ise, “İşlerimizin durumu ekonomiye bakıldığı zaman kendini aşikar ediyor. Bir ülkenin ekonomisi de sağlam olmadığı zaman geleceği de parlak olmuyor. Bugün dükkanıma 5-6 müşteri geldi, bir şey satın alan 3 tane. Ancak dükkanı döndürmüyor, burada üç kişi çalışıyor. Esnaf sanki boşa kürek sallıyor gibi, gününü kurtarmaya çalışıyor. Esnafta artık bir birikim dönemi falan da bitti. İnşallah sizlerin sayesinde daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.