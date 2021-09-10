Sınıfta pozitif vaka çıktı, uzaktan eğitime geçildi

Sivas'taki Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde bir sınıfta üç öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine tüm sınıf öğrencileri 14 gün süre ile uzaktan eğitime geçti.

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Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesinde bir sınıfta üç öğrencide Covid-19 belirtilerinin görülmesi üzerine bu öğrencilerden test istendi.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tüm sınıfta yüz yüze eğitime 14 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitime geçildi. Diğer sınıflarda ise yüz yüze eğitimin devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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