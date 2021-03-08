Siyasilerden Rasim Öztekin paylaşımları…

Dün öğle saatlerinde kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Rasim Öztekin’in ölüm haberinin ardından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin’in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rasim Öztekin’in vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı #RasimÖztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Türk sinema ve tiyatrosunun üstadlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu #rasimoztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti… Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rasim Öztekin’in vefat haberiyle ilgili “Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden #RasimÖztekin’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum” paylaşımını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

* Tiyatro ve sinema dünyamızın kıymetli ismi Rasim Öztekin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

#rasimoztekin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu #RasimÖztekin’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

* Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden dizi ve sinema oyuncusu, tiyatromuzun usta isimlerinden Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

* Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

* Türk tiyatrosunun usta ismi, kıymetli sanatçımız Rasim Öztekin’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Dümbüllü’nün kavuğu atasız kaldı. Türk tiyatrosuna, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu:

* Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Kel Hasan Efendi ve İsmail Dümbüllü geleneğinin son temsilcilerinden, sinema ve tiyatro oyuncusu, Büyük Usta #RasimÖztekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

* Geçtiğimiz yaz gururla taşıdığı kavuğu emanet etmişti… Kıymetli tiyatro sanatçımız #RasimÖztekin’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, tiyatro camiasına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

* Türk sinema ve tiyatrosunun bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Usta oyuncumuz Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Türk tiyatro geleneğinin en önde gelen isimlerinden, İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu taşıma gururunu yaşamış, büyük oyuncu Rasim Öztekin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Türkiye onu canlandırdığı karakterlerle ve sanatçı kişiliğiyle hep minnetle anacak. Allah rahmet eylesin.