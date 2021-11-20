Sofya-Ankara hattında seçime müdahale krizi

Bulgaristan’ın, Türkiye’yi seçime müdahale ile suçlaması üzerine Ankara harekete geçti. Gece apar topar Dışişleri’ne çağrılan Bulgar büyükelçiye nota verildi. İddialar için “Garabet” tepkisi gösterildi.

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Bulgaristan'da geçen pazar günü ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri Sofya ile Ankara arasında gerilime neden oldu. Bulgaristan Dışişleri, Türkiye'nin seçime müdahale ettiği ve ülkenin içişlerine karıştığı suçlaması ile önceki gün Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü bakanlığa çağırdı. Bu olayı öğrenen Ankara hemen harekete geçti. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi önceki gün saat 22.30'da bakanlığa çağrıldı.

Bulgar elçiye, Türkiye'nin seçimlerde oy kullanılması için her türlü işbirliğini yaptığı ve gerekli kolaylığı sağladığı hatırlatıldı, suçlamaların reddedildiği vurgulandı. Türk Büyükelçi'nin bakanlığa çağrılması ve bu tür temelsiz ithamların gündeme getirilmesinin yadırgandığı belirtildi.

‘KABUL EDİLEMEZ'

Ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye'deki seçmenlerin en temel hakkını kullanmasına tepki göstermesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi, bunun bir garabet olduğu vurgulandı. Büyükelçi'ye, Türkiye'nin Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği ifade edilerek, bu hususları içeren bir nota verildi.