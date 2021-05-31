Sokağa çıkma yasağı esnetildi! İşte yeni uygulama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki saat 16.00’da başlayan toplantının ardından Erdoğan alınan kararları açıkladı.

Milyonlarca yurttaş, uzun bir süredir hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme kararlarına göre;

*Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

*Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

*Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime aşılamada kat edilen mesafe ye göre yeniden belirlenecektir.

*Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

*Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 haziran’dan itibaren başlayabilecektir

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE UYGULAMA NASILDI?

17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan ‘Kademeli Normalleşme Dönemi’nde uygulanan tedbirler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanıyordu.

18 yaş altı gençler ve çocuklar ile iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyordu.