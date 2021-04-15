‘Son 16 yılda işlenen tarım arazisi 4.2 milyon hektar azaldı’

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı, son 16 yılda azalan işlenen tarım arazileri konusunda yazılı basın açıklaması yaptı.

“16 YILDA 23.8 MİLYON HEKTARDAN, 19.5 MİLYON HEKTARA DÜŞTÜ”

2004-2020 arasında işlenen toplam arazi miktarının miktar olarak 4 milyon 240 bin 115 hektar azaldığı belirtilen açıklamada, “23 milyon 812 bin 992 hektardan, 19 milyon 572 bin 877 hektara düştü. Azalış oranı yüzde 18 oldu” ifadeleri yer aldı.

En fazla azalan 5 il (miktar olarak) ise şöyle sıralandı: “Konya 761 bin 699 hektar, Diyarbakır 241 bin 465 hektar, Şanlıurfa 207 bin 717 hektar, Yozgat 174 bin 171. hektar, Adana 153 bin 855 hektar”.

“100 BİN HEKTAR VE ÜZERİ ARAZİ KAYBEDEN 11 İL VAR”

100 bin hektar ve üzeri arazi kaybeden il sayısının ise 11 olduğu belirtildi. En fazla azalan 5 il (yüzde oran olarak), “Zonguldak yüzde 61,5, Trabzon yüzde 60,5, Ordu yüzde 60,5, Düzce yüzde 57, Rize yüzde 57” olarak sıralandı.

“30 İLDEKİ AZALIŞ MİKTARI 3.5 MİLYON HEKTAR”

Miktar olarak azalan ilk 30 ildeki azalış miktarının 3 milyon 534 bin 322 hektar olduğu kaydedilen açıklamada, “Miktar olarak azalan ilk 20 ildeki azalış miktarı 3 milyon 2 bin 349 hektar oldu. Oran olarak, ilk 30 ildeki azalış toplama göre yüzde 15. Oran olarak, ilk 20 ildeki azalış toplama göre yüzde 12,6. En yüksek oranlı azalışların zaten çok az ekili dikili alanı olan Karadeniz bölgesinde olması çok çarpıcı” denildi.

“EN YÜKSEK MİKTARLI AZALIŞLARDA İÇ ANADOLU BİRİNCİ SIRADA”

En yüksek miktarlı azalışların (100.000 hektar üzeri) İç Anadolu (5 il), Doğu Anadolu (2 il), Güneydoğu Anadolu (2 il) ve Akdeniz bölgesinde (2 il) sıkışmasının dikkat çekici olduğu belirtilirken, “Miktar olarak azalış gösteren ilk beş ilin toplam azalış miktarı, 1 milyon 538 bin 907 hektar ve azalan toplam miktara göre oranı yüzde 36 oldu. Oransal azalıştaki ilk beş ilin toplam azalan miktarı, 107 bin 923 hektar ve toplam azalan miktara göre oranı yüzde 2.5 oldu” açıklamasına yer verildi.

TESPİTLERDEN ÇIKARILAN SONUÇLAR SIRALANDI

Açıklamanın devamında, çıkarılan sonuçlar şöyle sıralandı:

* Kaybedilen arazinin ne kadarının terk, ne kadarının imar ve yapılaşma, ne kadarının vasıf kaybı olduğunu bilmiyoruz. Tahminen kaybedilen arazinin 2/3'nün geri kazanılabileceği ve yeniden ekim-dikime açılabileceği düşünülmektedir.

* İşlenebilir ve işlemeye elverişli olup işlenmeyen arazilerle beraber yaklaşık 3,5 milyon hektar arazinin tekrar üretime kazandırılabileceği, bunun için özel bir çalışma ve planlama yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

* Karadeniz'deki kayıpların diğer yerlere göre yapılaşma ağırlıklı olduğu gözlemlenmektedir. Yüksek kesimlerde ise durum terk yönüne dönmektedir. Karadeniz'deki bu durum oldukça tehlikeli ve geri dönüşü zor, yeniden üretime kazandırılması imkansıza yakın olarak görülmektedir.

* Pamuk, ayçiçeği, mısır, soya, buğday gibi en yüksek açık verdiğimiz, ithalat bedeli ödediğimiz ürünlerin, bu araziler için alternatif bir üretim biçimi olduğu düşünülebilir. Hatta genel kanaatler bu yönde beyan edilmekte; sadece bu arazilerin tarıma kazandırılması ile bu açıkların giderileceği ifade edilmektedir.

* Arazi kayıplarının il ve bölgelerini düşündüğümüzde; tarımsal özellikler açısından bu tür bir genellemenin yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü en çok toprak kaybı olan Konya, Yozgat, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir gibi illerin kurak-yarı-kuşak iklim kuşağında olması, mısır, pamuk, soya gibi suya ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirilmesine izin vermeyebilir.

* Ancak geniş bir ülkesel planlama ve ürün paternlerinin belirlenmesi üzerinden bu arazilerden yararlanılması (kurak bölgelerin tahılların üretiminde kullanılması, diğer bölgelerin ise tahıllar yerine diğer ürünlerin üretiminde kullanılması) ve ciddi katkılar sağlanması mümkün görülmektedir.

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