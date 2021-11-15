Son Alperen sözü kalbimden vurdu

“Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sır Görüşmeleri” kitabını alan İYİ Parti lideri Akşener “Bu tip çalışmaların, bizden sonraki siyasiler açısından fener görevi yerine getirecek” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhabirimiz Veli Toprak ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın birlikte kaleme aldığı ‘Son Alperen' kitabı için “Bu tip çalışmaların, bizden sonraki siyasiler açısından, gençlerimiz açısından bir fener görevi yerine getireceğini inanıyorum” dedi.

Toprak ve Özdağ, Akşener'i makamında ziyaret ederek “Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” kitabını takdim ettiler. Akşener, ilk fırsatta kitabı okuyacağını belirterek, şunları söyledi:

İSMİ DE ÇOK GÜZEL

“Bu kitaba emeği geçen Veli Toprak kardeşime ve Selçuk Özdağ genel başkan yardımcıma, kardeşime teşekkür ediyorum. İsmi de çok güzel Son Alperen Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri. Ancak Son Alperen sözü beni kalbimden vurdu. Emeklerinize teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmaların, bizden sonraki siyasiler açısından, gençlerimiz açısından bir fener görevi yerine getireceğini inanıyorum. Kitabınız yeni çıktı, bana getirdiniz. Okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için.” “Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” kitabında, Yazıcıoğlu ile hayatı kesişen 44 isim özel görüşmeleri ve perde arkasında yaşanmış tarihi anekdotları anlatıyor.

Kitabın ikinci baskısı yapıldı

Elips Kitap'tan çıkan “Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri” adlı kitap, 2009'da bir helikopter kazasında kaybettiğimiz BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyan 44 ayrı isimle yapılan röportajları kapsıyor. İkinci baskısı yapılan kitap hafta içinde raflardaki yerini alacak. Muhsin Yazıcıoğlu hakkında birçok bilinmeyenin yer aldığı kitapta siyasi geçmişe ışık tutan çok çarpıcı bilgiler bulunuyor. Siyasetçiler, Yazıcıoğlu'na dair tanıklıklarını anlatıyor.