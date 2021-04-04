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Son dakika… Erdoğan, amirallerin bildirisiyle ilgili toplantı yapacak

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 15.00'te bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.

Güncellenme: 18:08, 04/04/2021
HaberlerGündem
Son dakika… Erdoğan, amirallerin bildirisiyle ilgili toplantı yapacak

Emekli amirallerin yayımladığı bildiri gündemdeki yerini koruyor. Siyasi partilerden art arda açıklamalar gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yarın saat 15.00’te bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi. Toplantının Beştepe’de gerçekleşeceği açıklandı.

MYK ÖNE ALINMIŞTI

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı bir televizyon programında yaşanan gelişmelere değinmişti. Şahin, yayımlanan bildirinin ardından MYK toplantısının perşembe gününden pazartesi gününe alındığını duyurmuştu.

HAFTA SONUNU MARMARİS’TE GEÇİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesi inşa edilen ve kamuoyu tarafından ‘yazlık saray’ olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Konukevi’ne gitmiş ve hafta sonunu orada geçirmişti.

 

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Yayınlanma Tarihi:17:54,