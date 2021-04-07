Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert ‘bildiri’ yanıtı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak ülkeye verdiğimiz hizmetleri inşallah yeni ekibimizle güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde ilerleyen dönemde Meclisimize e ve grubumuza önemli görevler düşecek. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Meclis’in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023 yılına kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız.
- Hükümete geldiğimizde demokrasiden, ekonomiye kadar her alanda yoksulluk çeken bir ülke devraldık. Eski Türkiye ile yeni Türkiye’nin mukayesesini her fırsatta yapmamız gerekiyor. CHP Genel Başkanı, yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir Milletvekili, İzmir’e bu iktidar neler yaptı, bir bak ya. CHP’nin geçmişinden bugününe yaptığı en ufak bir yatırım var mı ya.
BURAM BURAM DARBE İMASI KOKUYOR
- Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomiyle ilişkilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Şu ifadeye bak, darbecinin emeklisi/muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi, orasının takdirini milletime bırakıyorum.
- Bizi, herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır. Milli iradeyi, seçilmiş yönetimini küçümseyen darbecinin ta kendisidir.
SİZ KAÇACAKSINIZ, BİZ KOVALAYACAĞIZ
- Bu işin hesabını çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu denli hararetli şekilde savunmanıza millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz.
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- Akıl ve izan sahibi doğrudan kendi varlığını hedef alan girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.