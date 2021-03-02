Son dakika… İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, 2 Mart 2021 itibarıyla İstanbul’da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 57,23’e ulaştı.

1 Mart Şubat 2021 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 753 bin metreküp

2 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %57,23 pic.twitter.com/UWxO75UJA5

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) March 2, 2021