Son dakika… Kılıçdaroğlu: Tümüyle kontrolünü kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde; ülkede yaşanan ekonomik kriz, emekli amiraller hakkındaki gözaltı kararı ve corona virüsü salgını var. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Türkiye farklı bir sürecin içerisine evrilmeye başladı. Sıkıntılı bir tablo var. Tümüyle kontrolünü kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Çaresizliğini örtbas etmek için sağa sola saldıran bir tek kişi yönetimiyle karşı karşıyayız.

– Hayat kurtarmak için hayatlarını feda eden sağlık çalışanlarının elleri öpülmez mi? Bir istekleri vardı. “Covid-19 meslek hastalığı ilan edilsin” dediler. Yapmadılar. Niçin? Vicdan yok mu sizde?

– İzmir’de elleriyle yaptığı takı satarak geçimini sağlıyordu. Yatarak tedavi olması gerekiyordu bir türlü boş yatak bulunamadı. 21. yüzyıl Türkiye’sinde yatak bulunamadı, hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Beyefendi bu işin baş sorumlusu sensin.

– 16 yaşındaki kıza maskeyi nizami takmadığı için 900 TL ceza kesiliyor. Kızı çağırıyorlar, ya bu parayı öde ya da babana haciz işlemi yapacağız diyorlar. Pes!

– Pandemi sürecindeyiz, insanlar can derdinde ve aşı bekliyorlar. Isparta’da 70 yaşında bir yaşlımız aşı bekliyor. Nerede aşılar? Ağır sorunların altında ezilen, çaresizlik üreten, çaresizliğini örtmek için sağa sola saldıran, yapay gündemlerle ülkeyi meşgul eden; tek adam yönetimi ile karşı karşıyayız.

– Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. AK Parti’ye geçmişte oy vermiş, şimdi kafası karışık olan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; ben sana her zaman, her yerde, her ortamda doğruları söylemeye devam edeceğim.

– Bize “Dostlarınız kim?” diye soruyorlar. Dostlarımız bu ülkenin işsizidir, işçisidir, esnafıdır, apartman görevlisidir, bu ülkenin halkıdır. Bizim dostlarımız bunlardır.