Son dakika… Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YILMAZ KURT KİMDİR?

1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştır.