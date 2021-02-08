Son dakika… Muharrem İnce, CHP’den istifa etti

Bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, gazetecilere hitaben “Çok yakında genel merkezimizde sizleri ağırlayacağız” dedi.

– Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler biz atanmış rektör istemiyoruz deyince sayın Erdoğan “yürekleri yetse cumhurbaşkanına da istifa diyecekler” dedi.

– Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda.

– Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor.

– Toplumu karpuz gibi bölmüşler, herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne.

– Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez.

– Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız. Rahmetli Demirel'in tanımıyla konuşan bir Türkiye adaleti tesis edeceğiz ve bu ülkenin gençlerini teknolojiyle tanıştıracağız. Vicdan olacak her yaptığımız işte. Önce vicdan üretim olacak, üretim refahın tabana yayacağız.

– Gelelim muhalefete. Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. Atatürk isminin silindiği AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP yöneticilerinin de olması içimizi kan ağlatmaktadır.

CHP ARTIK BİR TABELADAN İBARET

– Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP’dir. CHP artık bir tabeladan ibaret, benim hedefim 50+1.

– Atatürk’ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Yöneticiler ile seçmen arasında derin bir uçurum oluşmuştur.

ATATÜRK’E KEFERE DİYENLERLE YOLUMU AYIRIYORUM

– Cefasını çekenler başka sefasını sürenler başka. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yılın sonunda kafamda siyah saç kalmadı. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hâlâ Atatürkçüyüm. Hâlâ kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım.

– ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum… Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk’e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum.

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