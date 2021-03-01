Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 1 Mart tablosu

Kabine toplantısı sonrası açıklanan risk haritasının ardından Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını da açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 69 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 638’e yükseldi.

Bugün toplam 130 bin 536 test yapıldı. Semptom gösteren 645 kişiyle birlikte toplam 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 578 bin 181’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 215 olduğu açıklandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 63.2

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak duyuruldu.

DÜN 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 610 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 424 vakanın tespit edildiğini ve 6 bin 511 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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