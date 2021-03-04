Son dakika… Ümit Özdağ’dan istifa kararı…

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında istifasını açıklayan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, şunları söyledi:

– Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener’in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener’e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener’i rahatsız etmiş.

BANA YALAN SÖYLEYİP ŞAHİN’İ ADAY GÖSTERDİLER

– İYİ Parti’nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, dört kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin’in Ordu’dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars’ı Akşener’in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP’nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.

İYİ PARTİ’NİN ONURUNU SATTINIZ

– İYİ Parti’yi, CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı’na kızın. İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var.

AKŞENER’İN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUM

– Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener’e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener’in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.