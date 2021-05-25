Soylu’nun ‘Tehdit yoktu’ açıklamalarına Kaftancıoğlu’ndan sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de gazeteciler Veyis Ateş, Merdan Yanardağ, Mehmet Akif Ersoy ve İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Soylu, Sedat Peker’e verilen polis korumasına ilişkin soruya CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden yanıt verdi. Soylu, ‘Kaftancıoğlu’nun tehdit altında olmasına rağmen neden koruma verilmedi’ sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

”CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Yani şimdi sizin tehdidiniz yok, bu konuda herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Kaldırın kardeşim. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu’na tehdit nereden gelebilir? Kaftancıoğlu’nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu’nu DHKP/C tehdit etti. Canan Kaftancıoğlu’nu DHKP/C niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş diyorum. Bu sektör Sedat Peker’de de, istenildiği zaman başka yerlerde de oluşan bir sektör. Ben bunu 2018’in ortalarında öğrendim. Sedat Peker’in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu’nun da koruması olduğunu bilmiyorum.”

“HERKESİ KENDİ GİBİ SANIYOR”

Kaftancıoğlu, Soylu’nun bu açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden şu yanıtı verdi:

* Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim.

* Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta.

* Yayını izlemiyordum şimdi farkettim yayına bağlamıyorsunuz bari şu cümlemi okuyun. Benim adım Canan Kaftancıoğlu, adım Süleyman Soylu değil ki onun gibi terör örgütleriyle iş tutayım! Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!