SÖZCÜ TBMM kürsüsünde

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut SÖZCÜ'nün, ‘'Ticari sır'' denilerek halkın bilgisinden kaçırılan konuları içeren manşetini Meclis kürsüsüne taşıdı. SÖZCÜ'yü milletvekillerine gösteren Bulut, “Türkiye'de dün ‘Yargı vesayeti var, ordu vesayeti var' diyenler, bürokrasinin vesayetinden dem vuranlar, bugünkü vesayete karşı tek kelime etmiyor. En basit konulara bile, ‘Ticari sır' denilerek cevap verilmiyor. Milletin vergilerini ne yapıyorsunuz ?' diye soruyoruz, cevap yok. SÖZCÜ TV'nin logo değişiklik talebi neden ticari sır oluyor. Nohut ve kırmızı biberin sırrı mı olur ?'' diye sordu.

‘'Biz o sorularımızda ‘Bankada ne kadar paranız var?' diye sormuyoruz ‘Milletin vergilerini ne yapıyorsunuz?' diye soruyoruz, o sorulara siz cevap vermiyorsunuz'' diyen Bulut şunları söyledi:

‘'Türkiye'de çok az sayıda kalmış gazeteler bu konuyu manşetlerine taşıyor. SÖZCÜ gazetesinde bunu görmek mümkün. Örneğin, muhalefet milletvekilleri sormuş, demiş ki: ‘SÖZCÜ TV’nin logo talebini neden kabul etmiyorsun ?' İktidar yanıt vermiş: ‘Ticari sır'. ‘Medya ne kadar vergi verdi, ne kadar ceza kesildi ?' diye sorulmuş; iktidar, cevap vermiş, ‘Bunlar ticari sır'. ‘Nohut ve kırmızı biber hangi firmadan ithal ediliyor ?' diye sormuşuz, ona da ‘Ticari sır' demiş. Sanki biz evinize aldığınız nohudu sormuşuz… Şehir hastaneleri ve otoyollar için ne tür bir sözleşme yapıldı, sadece biz değil, iktidar milletvekilleri de bilmiyor. Ziraat Bankasına borcu olan, haciz gelen çiftçi sayısını sormuşuz, sanki biz ‘Çiftçi Mehmet efendinin bankada ne kadar borcu var?' diye sormuşuz gibi buna da ‘Ticari sır' diye cevap verilmiş. Biz size emanet edilen paraları nereye harcadığınızı soruyoruz.”