SÖZCÜ’den açık çağrı

Yurtdışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son dönemde yayınladığı videolarla gündemde…

Sedat Peker, bugün yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik bir dizi iddiada bulundu.

Videonun ardından Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker’e ‘ülkene gel adalete teslim ol’ diye seslenirken bir yandan da muhalefet partilerinin liderlerini hedef aldı. Ayrıca, SÖZCÜ, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin Sedat Peker’in olduğunu iddia etti.

Süleyman Soylu, şunu iyi bilmelidir ki, özgür ve bağımsız haberciliğin kalesi SÖZCÜ’nün sahibi suç örgütleri değil, halktır.

SADECE GAZETECİLİK YAPIYORUZ

SÖZCÜ, bugüne kadar Sedat Peker’in hiçbir iddiasını doğrudan sayfalarına – ekranlarına taşımadı. Bilakis gazetecilik yaparak bu iddiaları araştırdı, muhataplarına sordu ve aldığı cevapları kamuoyuna ulaştırdı.

Nitekim eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da Sedat Peker’in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt vermek için SÖZCÜ’yü seçti.

Dün Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Mehmet Ağar, bugün de Süleyman Soylu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt vermek için canlı yayında SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın konuğu oldu.

EKRANLARIMIZ VE SAYFALARIMIZ AÇIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya buradan açık bir çağrıda bulunuyoruz: SÖZCÜ hem yazılı basında hem de internette Türkiye’nin en etkili mecrasıdır, gelin Sedat Peker’in iddialarından sonra kamuoyunun merak ettiği sorulara, SÖZCÜ TV yayınında tek tek cevap verin.

Sadece gerçeklere bağlı kalarak halkın haber alma hakkı için faaliyetlerini sürdüren SÖZCÜ, Süleyman Soylu’nun cevaplarını televizyonunda, internet sitesinde ve gazetesinde Türkiye’ye duyurmaya hazır…