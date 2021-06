Süleyman Soylu miting düzenledi: Hesabını sormazsak…

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde yarın yapılacak belediye başkanlığı seçimleri öncesi beldede bir miting düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara seslendi.

İlk olarak son terör rakamlarını açıklayan Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısının 20 binlerden 250'ye kadar düştüğünü belirterek, “9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz” diye konuştu.

TERÖRİST SAYISI 250’YE KADAR DÜŞTÜ

Son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Jandarma Genel Komutanını aradım ben gelirken, 3 terörist daha gitti. Şimdi ne yapacaklar?

*Biz üreteceğiz değimli, çocuklarımız okuyacak; mühendis olacak, doktor olacak, ülkemizin her tarafından turist olacak, buradan oraya gidecek, oradan buraya gelecek, insanlar gezecekler, topraklarını, bağını, bahçesini her birini sürecekler, hastaneler olacak, yollar olacak, okullar olacak, spor salonları olacak her şey olacak.

*Peki onlar ne yapacaklar? Ürkütecekler, tehdit edecekler, haraç alacaklar, annelerin çocuklarını dağa götürecekler. 9 yaşındaki çocukları, hafız olan çocukları annelerinden kopartıp da dağa getirmişler. Bunun hesabını sormazsak; boynumuz bükük kalır boynumuz.

*Nasıl Diyarbakır anneleri pes ettirdi HDP'yi? Onlar annelerin yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar. İşte bugün Türkiye'de Allah'a şükürler olsun 10 bin, 20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü.

*Daha da düşecek daha da. 1 yılda 5 bin 500 kişi katılıyordu terör örgütüne. Şimdi 15, 4'ü de yurt dışından. 11 kişi bakın, 11 kişi ancak. Hep beraber beldelerimiz, köylerimiz huzur içinde oluyor.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Soylu, seçimin 2023'te yapılacağını ve işleri yarım yamalak bırakarak seçime gitme döneminin geçmişte kaldığını söyledi. Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

“Bağırıyorlar erken seçim gelsin. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış biliyor musunuz? İstikrarı bozdurmayacağız. 2023 yılında hazırlanın, er meydanı orada; çıkarsınız güreşinizi tutarsınız, milletimize anlatırsınız. Ama o eski dönemlerde olduğu gibi bu ülkenin işlerini yaparken yarım yamalak bırakıp seçime gitme dönemleri artık geçmişte kaldı. 5 yıl bitecek 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında inşallah hep birlikte 2053'ü, 2071'i hedefleyeceğiz.”

CORONA AÇIKLAMASI

Ülkenin zor günler geçirdiğini ancak bugünlerin geride kaldığını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi;

*Zor bir dönemden geçtik. Korona virüs salgınından En yakınlarımızı kaybettik. Tecrübeli insanlarımızı kaybettik. Bazen günlerce hastane kapısında yakınlarımızı göremedik. Bir musibetle, bir hastalıkla, bir salgınla karşı karşıya kaldık. Onu da atlatıyoruz. Ama kimin sayesinde; sizin sabrınız, vakarınız, metanetiniz sayesinde.

*Önümüzde güzel günler geliyor. Hep birlikte sabrettik ve inşallah bu salgını hep beraber azalttık, inşallah tamamen ortadan kaldırabilme konusunda aşılarda peyderpey geliyor.

“ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE, İTALYA, ABD; ÇATLAYACAK, PATLAYACAK”

*Size bir şey söyleyeyim mi? Ama başkaları çatlayacak, kıskanacaklar göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?” diye konuştu.

“UYUŞTURUCUDAN İÇERİDE 88 BİN KİŞİ VAR”

Uyuşturucu ile güçlü bir şekilde mücadele ettiklerini aktaran Bakan Soylu, şu anda uyuşturucudan içeride 88 bin kişinin olduğunu kaydetti. Soylu, şunları söyledi;

*Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Büyük mücadele yapıyoruz.

*Her hafta 3 bin, 3 bin 500, 4 bin kişiyi gözaltına alıyoruz. Şu anda içeridekilerin önemli bir bölümü satıcı. Onları piyasadan itiyoruz, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Ama birileri rahatsız oluyor. Bir taraftan asayiş, bir taraftan hırsızlık. Türkiye'de 15 Temmuz tarihinde, 15 Temmuz 2016'da günde 278 hırsızlık vardı.

*Bugün 122 hırsızlık var. Asayişi de düzeltiyoruz. Trafik ölümleri 7 bin 500'dü, şuanda 4 bin 680. Onu da aşağıya çekiyoruz. Organize suç örgütleri; 358 suç örgütüne operasyon yaptık. Kimseye fırsat vermeyiz. Bu ülkede hakkı kendim koruyorum diyen ve hukuk tanımayan ve milletimize çökmeye çalışan hiç kimseye burada fırsat vermeyiz. Tertemiz bir Türkiye yapıyoruz, tertemiz. İHA

