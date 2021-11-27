Süleyman Soylu’dan miting alanı açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapılmasına izin verilmemesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi. Kılıçdaroğlu'na yasaklanan alanda iki ay önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplanan kalabalığa hitap etmiş ve muhalefeti hedef almıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapılmasına izin verilmediğini yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi.

Bakan Soylu, paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İKİ AY ÖNCE KALABALIĞA HİTAP ETMİŞTİ

İki ay önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplanan kalabalığa hitap ederek muhalefeti hedef almıştı.

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