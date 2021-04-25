Süleyman Soylu’ya zehir kullanmasını öneren AKP’li Aydın’a tepki yağdı

AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın, Bakan Soylu'ya kendisiyle tartışan gazeteciye genellikle sokak hayvanlarının itlafı için kullanılan zehir kullanmasını önermesi hekimleri ve sağlık meslek örgütlerini ayağa kaldırdı.

Soylu'nun gazeteci Erk Acarer'le tartışmasına taraf olan Aydın, Twitter hesabından Soylu ve Acarer'i etiketleyerek “Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin olmalı” diye yazdı. Sosyal medyada bir çok hekim Aydın'a tepkisini dile getirdi.

“MENGELE ÖZENTİSİ”

Aydın'ın bu paylaşımına en sert tepkiyi İstanbul Tabip Odası gösterdi. Aydın'ın deney bahanesiyle binlerce çocuğu öldüren, ölüm meleği lakabıyla bilinen Nazi doktoru Mengele özentisi bir tutum içinde olduğunu belirterek “AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, eski AKP milletvekili, Dr. Kemalettin Aydın’ın tıbbın insancıl etik değerlerinden uzak Mengele özentisi bu tutumunu kınıyoruz” açıklaması yaptı.

TTB'DEN TEPKİ: HEKİMLİK DEĞERLERİNE AYKIRI

Türk Tabipler Birliği, Aydın hakkında soruşturma başlatılacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı, ”SBÜ Rektör Yardımcısı Dr. Kemalettin Aydın’ın sosyal medya hesabından zehirli madde öneren, hekimlik değerlerine aykırı paylaşımının meslek etik ilkeleri ve deontoloji kuralları ışığında soruşturulması için gerekli işlemler başlatılacak ve takipçisi olunacaktır.”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de “AKP’nin Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı ve rektör yardımcısı da olan Kemalettin Aydın; gazeteci Acarer’in paylaşımına cevap veren Süleyman Soylu’ya seri katiller ve suikastçilerin kullandığı ve yavaşça öldüren zehirden önerdi. Bunların Erdemi de etiği de yerin dibine batsın!” sözleri ile tepki gösterdi.

SORUŞTURMA TALEBİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemalettin Aydın için soruşturma başlatılmasını istedi. Aydın’a tepki gösteren Özel, şu ifadeleri paylaştı:

“İçişleri Bakanı’nı eleştirenlere köpek zehri (striknin) tavsiye etmek… Kemalettin Aydın; Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı olduğu AKP’ye şüphesiz çok yakışıyor. Ancak Rektör Yardımcısı görevini yürüttüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve YÖK derhal soruşturma başlatmalıdır!”

SOYLU İLE ACARER ARASINDAKİ TARTIŞMA NEREDEN KAYNAKLANDI

Acarer'in yatırımcılardan milyonlarca dolar toplayıp yurt dışına kaçan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaretinde fotoğrafta görünen üçüncü kişinin Soylu'nun kız kardeşinin oğlu olmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Acerer, “Süleyman Soylu derhal istifa etmeli, siyasiler bu işin peşini bırakmamalıdır!” dedi.