Tablet için alyansını satan anneler var

CHP Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Neslihan Hancıoğlu, Vezirköprü ile Kavak ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Neslihan Hancıoğlu, “Hükümet, esnafı ve ücretli çalışanları kaderine terk etti. Salgın sürecinde devletin elindeki bütün kaynaklar son derece verimsiz kullanılmış ve sadece küçük bir grup azınlığın hak ve menfaatleri korundu” diye konuştu.

Vatandaşların çoğunluğunu ekonomik krizden ve uzaktan eğitimden şikayetçi olduğunu belirten Hancıoğlu, şunları söyledi:

– Vatandaşlarımız çok çarpıcı, dramatik örnekleri bizimle paylaştılar. Bir kuyumcu kardeşimiz, bir anne babanın evlatlarına tablet alabilmek için alyanslarını sattıklarını fakat ilçedeki internet altyapısının yetersizliği nedeniyle çocuklarının bu cihaz üzerinden verimli bir eğitim alamadıklarını söyledi.

– Kahvehane işletmecisi olan bir kardeşimiz, dükkanını açamadığı için aylardır evine ekmek götüremiyor ve son çare olarak başka bir esnaf arkadaşının yanında işçi olarak çalışmaya başlıyor. Bu kardeşimiz yine de şanslı. Çünkü bu zor zamanında ona sahip çıkabilen bir arkadaşı olabilmiş. Fakat bugün, onun kadar şanslı olmayan daha milyonlarca esnafımız, emekçimiz, işsizimiz var.