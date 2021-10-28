Taksicilerden muhabire saldırı: Ya yolcu olarak binseydim?

Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protesto gösterisini haberleştiren, Haber Türk TV muhabiri Kübra Demir, taksicilerin saldırısına uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Demir, taksicilerden birinin üzerine yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini yazdı.

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İBB’nin yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerinin UKOME’de görüşüldüğü sıralarda dışarıda topalanarak İBB’nin önerisine karşı protesto gösterisi düzenleyen bir kısım taksici, Haber Türk TV muhabiri Kübra Demir’e işini yaptığı sırada saldırıda bulundu.

“YA YOLCU OLSAYDIM…”

Gösteriyi haberleştiren Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?” ifadelerini kullandı.

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