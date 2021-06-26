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Taksim’de LGBTİ yürüyüşü öncesinde toplananlara polisten sert müdahale

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın izin vermediği İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşü öncesinde toplanmak isteyenlerle polis arasında arbede yaşandı. O sırada alanda bulunan bir gazeteci de polisler tarafından yüz üstü yere yatırılıp, sert müdahale ile gözaltına alındı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 18:32, 26/06/2021
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Taksim’de LGBTİ yürüyüşü öncesinde toplananlara polisten sert müdahale

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bugün saat 17:00’da İstanbul Taksim’de yapılacağı açıklanan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmasının ardından Beyoğlu’nda toplananlara polis müdahale etti. O sırada alanda bulunan bir gazeteci de polislerin sert müdahalesiyle yüz üstü yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alındı.

“NEFES ALAMIYORUM” DİYE BAĞIRDI

Yere yatırılan gazetecinin “Nefes alamıyorum” diye bağırdığı duyulurken, gazetecinin sözleri George Floyd’un dünya gündemine oturan tepkisini hatırlattı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nden yapılan açıklamada “En az 20 gözaltı var” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:18:16,