Taksim’de LGBTİ yürüyüşü öncesinde toplananlara polisten sert müdahale

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bugün saat 17:00’da İstanbul Taksim’de yapılacağı açıklanan Onur Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını duyurmasının ardından Beyoğlu’nda toplananlara polis müdahale etti. O sırada alanda bulunan bir gazeteci de polislerin sert müdahalesiyle yüz üstü yere yatırılıp ters kelepçeyle gözaltına alındı.

“NEFES ALAMIYORUM” DİYE BAĞIRDI

Yere yatırılan gazetecinin “Nefes alamıyorum” diye bağırdığı duyulurken, gazetecinin sözleri George Floyd’un dünya gündemine oturan tepkisini hatırlattı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nden yapılan açıklamada “En az 20 gözaltı var” denildi.

İlginizi Çekebilir Almanya'dan Macaristan'a EURO 2020'de LGBT protestosu