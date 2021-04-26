Tam kapanma kararına muhalefetten ilk açıklamalar: Vatandaşa destek paketi nerede?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 haftalık tam kapanma uygulanacağını duyurmasının ardından muhalefet parti temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi. Partililer kapanma kararını doğru bulurken, esnafa destek açıklanmamasına tepki gösterdi.

Parti temsilcilerinin mesajları şu şekilde:

İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır: “Tam kapanma doğru karar ancak ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu süre içerisinde Devletinden ne gibi destek alacaklarını da duymak isterdi. Netice de ömürleri boyunca Devletimize vergi verdiler ve vermeye devam edecekleri için hazinenin asıl sahibi de milletimiz.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Günlerdir yüz yüze eğitim ve sınavlar ertelensin diye çağrı yapıyoruz. Nihayet öğrencilerin çığlığı duyuldu. Şimdi sırada ortaöğretim başarı puanının kaldırılarak, az da olsa eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında.”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: “Kocaeli'de hastanelerdeki yatak ve yoğun bakımda yaşanan yoğunluk, artık cevap verilemez hale gelmişti. Umarım bu tam kapanma kararı ile vaka sayısında beklenen düşüş gerçekleşir. Yoksa işimiz gerçekten zor.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Olan yine esnafa, gündelik geçinenlere oldu. Bir gram yardım yok! Alınan karar insanlık dışı!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Tamam tam kapanma yapıyorsunuz. Peki günlük yevmiye ile çalışan emekçiler, dükkanı kapanan esnaf, geçim derdine düşen vatandaş ne olacak? Bu süredeki gelir kaybı ne olacak? Bu insanlar elektriğini, suyunu, kirasını nasıl ödeyecek? Onu da geçtim, bu insanlar taş mı yiyecek? Tam kapanma gerekli miydi? Evet gerekliydi…Ama bunu halkı, esnafı, emekçiyi mağdur etmeden, devlet destekli yapacaksın! Ülkenin bu hale gelmesinin sebebi tıklım tıklım salonlarda yaptığınız kongrelerse, o lebalep kongrelerin faturasını halka ödetemezsin!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Tam kapanma geldi; esnafın, işletmecinin, kepenk indiren vatandaşın destek paketi nerede?”

İlginizi Çekebilir Tam kapanma kararı alındı... İşte detaylar!