Tam kapanmayla ilgili bilim insanlarından kritik açıklamalar

29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar uygulanacak tam kapanma kararını bilim insanları değerlendirdi.

“BELLİ SAATLERDE AÇIK HAVADA YÜRÜMEK SERBEST OLMALI”

Aşılamanın hızlandırılacağı haberlerinin umut verici olduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Umarım gerçekleşir. Kapanma sırasında, hep söylediğimiz gibi, gereksinimi olan herkes için mutlaka ekonomik ve sosyal destek sağlanmalı. Belli saatlerde, evin yakınında, açık alanlarda hava almak ve yürümek de serbest olmalı” derken, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Akkurt ise, “Adı tam kapanma olan, yükü emekçilerin çekeceği ‘milli ve yerli' bir uygulama, evrensel anlamda sosyal destekli lockdown (karantina) değil bu” ifadelerini kullandı.

“HAYATİ SEKTÖRLER HARİÇ TÜM ÜRETİM DURMALI”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek alınan kararı, “Anlaşılan o ki; hastalık ve ölümler kapanmayı sağlayamadı ama turizm tehlikeye girince kapandık ne acı” sözleriyle eleştirdikten sonra şunları paylaştı; “Ama buna da amenna kapanmayla birlikte işsizler ve kayıt dışı kesimler de dahil olmak üzere doğrudan nakdi gelir desteği verilmeli. Hayati sektörler hariç tüm üretim durmalı. İzolasyona alınacak hastalar için oteller kullanılmalı. Her isteyene PCR test hakkı tanınmalı. Evin belirli bir mesafesinde yürüme hakkı olmalı.”

“BÜYÜK FEDAKARLIK GEREKTİRECEK”

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da, doğru bir karar verildiğini belirterek “Ülkemizin salgında geldiği bu endişe ettiğimiz acil süreçte, çok daha kötü bir felaketi önlemek için 3 haftalık tam kapanma ve diğer tedbirler en doğru kararlardır. Bu durum aynı zamanda büyük fedakarlık gerektirecek, umuyorum mağdur olan herkese her türlü yardım yapılacaktır” dedi.

MARKETLERE KISITLAYICI DÜZENLEME ÖNERİSİ

Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran ise, “Nihayet doğru karar. Tam kapanma olmadan çok zordu. Aşılamanın bu sırada tam gaz hızlanması lazım. Kapanırken, aşılama 40 yaş üstü başlarsa süper olur. Çok gecikmiş ancak çok önemli karar. Marketlere daha kısıtlayıcı bir düzenleme olmalı” ifadelerini kullandı.

“EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI BİR ÖNLEM VAR MI?”

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ise, “Halk sağlığını önceleyen salgın mücadelesinde kolektif korunma ve ekonomik desteklerle, toplumun katılımıyla olmak zorundadır. Tam kapanmada açlığa, yoksulluğa, ev içi şiddete karşı bir önlem var mı? Düzensiz, güvencesiz gündelik işlerde çalışan ya da işsiz olan kadınlara tam kapanmada nasıl bir destek verilecek? Kadınlar, 17 gün boyunca temel insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?” sorularını gündeme getirdi.

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