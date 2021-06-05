‘Taş ocağının kullanmak istediği alan yaban hayatı geliştirme sahasının dışında bırakıldı’

25 Aralık 2019'daki bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini kapsayan bir bölge, Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edilmişti. 5 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bölgeden 8 kilometrekare yani 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan, koruma sahasının dışına çıkarıldı.

“BOZKIR ÖTLEĞİNİN ÜREDİĞİ ALAN YOK EDİLİRSE…”

Konuyla ilgili açıklama yapan, dağ ceylanları konusunda bilimsel makaleleri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, “Orada zaman zaman faaliyet gösteren bir taş ocağı var. Taş ocağının burada kullanmak istediği alan, yaban hayatı geliştirme sahasının dışında bırakıldı. Bu, orada dinamit patlatarak taş çıkarılmaya devam edilmesi, gürültülü patırtılı alanın yakın bölgesini dağ ceylanları terk edip gidecekler. Zaten daha önce oradaki patlatmalar sırasında sahada ölmüş olan ceylanlar da görüldü” dedi.

Bölgenin sadece dağ ceylanı için değil, Hatay doğası için de önemli olduğunu söyleyen Sözen, “Hatay'da Amik Gölü'nün kurutulmasından sonra yılanboyun kuşunun nesli tükendi. Bu kararla birlikte, bir diğer kuş olan bozkır ötleğinin kışı geçirdiği ve ürediği alan yok edilirse Hatay'da bir kuş türü daha yok edilecek. Aynı alanda Türkiye'de koruma altında olan Çizgili sırtlan, Saz kedisi, Kayalık gerbili gibi oldukça nadir ve korunmaları amacıyla haklarında Bakanlığın Tür koruma eylem planları yaptırdığı türler de var. YHGS bütün bu türlerin korunmasını sağlıyordu, büyükçe bir alanın buranın dışına çıkarılması çok olumsuz bir gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

“KORUMA ALTINA ALINMASI BİLİMSELDİ, ANCAK BU KARAR BİLİM DIŞI”

Sözen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'de son günlerde pek çok olumsuz çevre olayının üzerine bir olumsuzlukla daha karşılaştık. Vatandaş olarak bize düşen görev gelişmeler karşısında uyanık olmak ve doğayı rahatsız edeceğini düşündüğümüz konularda bireysel olarak sesimizi duyurmak, taleplerimizi dile getirmek.

* Oranın Yaban Hayatını Geliştirme Sahası (YHGS) ilan edilmesi çok mutluluk verici bir olaydı, en güzel olaydı. Yaklaşık 135 kilometre kare bir bölgenin içinde küçültülen alan, 8 kilometrekare. Alan çok etkili bir alan, bu alanda dağ ceylanlarını defalarca gördük.

* Küçültülen alanda yapılacak faaliyetler, koruma sahasını da çok rahatsız edecek. Faaliyetin etkisi sadece bu 8 km karelik alan içinde kalmayacak..Bölgede dinamit patlatılacak, toz çıkacak ve hayvanlar o bölgeye artık yaklaşamayacak. Yani hayvanın kullanamayacağı alan sadece 8 kilometrekare ile sınırlı kalmayacak. Bunun dışında çok büyük bir alana da hayvan bir daha yaklaşamayacak. Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile koruma altına alınan bir alan yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile küçültülüyorsa, üçüncü dördüncü beşinci kararnamelerle benzeri şekilde benzer ocaklara izin verilmesi için kullanılabilir. Bu niye olmasın?

* Hayvanlar taşlık bir alanda yaşıyor. Taş ocakları, çimento fabrikalarının gözü hep orada. Bu alana kurulmaya çalışılan ve ÇED olumlu kararı alan bir Çimento farikasını geçtiğimiz yıllarda durdurmuş ve ÇED olumlu kararını iptal ettirmiştik. Ancak şu anda o alanda çalışan bir taş ocağı var ve faaliyetini sürdürmek için tekrar bir ÇED raporu almayacak. Bu durum ciddi bir problem. Bu alan, koruma altına alınırken bilimsel verilere göre ilan edildi. Ama şu an o alan dışarı çıkarılırken hiçbir bilimsel temele dayanmadan çıkarıldı.