Taşlayın, pompalı tüfekle öldürün

Rize'de İkizdere Vadisi'ndeki köylülere destek vermek için incelemeler yapan İYİ Parti Lideri Meral Akşener sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildi. Kendisini AKP'li olarak tanıtan Suat Düğer isimli kişi sosyal medyada “İkizdere'de bu kadını öldürün” diye yazdı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yapılan suikast çağrısı için başvuruda bulunduklarını ve soruşturma açıldığını belirterek şunları söyledi.

“Eş zamanlı olarak Twitter'da bir kullanıcısı AKP gönüllüsü olduğunu yazarak Sayın Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik ölüm çağrısı yapıyor. Bu AKP'yi karıştırma amaçlı olabilir. Doğrudan AKP'yi itham etmiyoruz. Ancak bunun bir soruşturma boyutu var. AKP gönüllüsü olduğunu yazarak, ‘İkizdereliler Meral Akşener orada. Meral Akşener'i öldürün, öldürün, öldürün. İkizdereliler Akşener'i taşlayın, taşlayın, taşlayın. Akşener'i öldürün. Pompalı tüfeklerinizi alın' böyle bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımı ifşa edip, Adalet Bakanlığıyla ve İçişleri Bakanlığı ile irtibat kurduk. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.” Twitter'daki “suat_duger” isimli hesaptan Akşener'e bir süredir tehdit dolu paylaşımlar yapılıyor. Profilinde Osmanlı Tuğrası fotoğrafı kullanan ve bilgi bölümünde “Adalet ve Kalkınma Partisi” yazan Suat Düğer'in tehdit dolu paylaşımı üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da bir açıklama yaptı . Türkkan sosyal medyadaki hesabından “Ölmeyi bayılmak zanneden şerefsizler hakkında derhal işlem yapılmalı'' paylaşımını yaptı. Akşener'in önceki günkü İkizdere'deki esnaf ziyareti esnasında ise yanına yaklaşan bir kişi, “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?” demişti. Akşener ise, “Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan” diye tepki göstermişti.

Saldırgan AKP'li Metin Külünk'ün şoförü çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere İlçesi'ne ziyaretinde yaşanan kavgaya ve olaylara karışanlarla ilgili iddialar artıyor. Odatv'nin yayınladığı habere göre provokasyon sonrası çıkan kavgada AKP'li isimler öne çıkıyor.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'na Rize'ye gelmelerinin provokasyon olduğunu savunarak tepki gösteren ismin AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ün eski şoförü olduğu öne sürüldü. Külünk'le yakınlığı belirtilen Ömer A.'nın Külliye'de ve Erdoğan'ın yakınında da birçok fotoğrafı bulunuyor. Tayyip Erdoğan'ın hukukunu korumanın boyunların borcu olduğunu söyleyen Ömer A.'nın, Ağıralioğlu'na terör örgütü “PKK ile bağınızı kesin” dediği, Ağıralioğlu'nun da “Bizim ve partimizin onlara tebessüm etmişliği dahi yok. Bizim yok ama AKP'nin var, Tayyip Bey'in var” cevabını verdiği öğrenildi.