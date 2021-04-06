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TBMM’de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, kamuya yeni alınacak personellere ilişkin, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Güncellenme: 20:40, 06/04/2021
HaberlerGündem
TBMM’de Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti, HDP  ve CHP’nin grup önerileri görüşüldü.

İYİ Parti’nin döviz fiyatlarındaki yükselişin etkileri, HDP’nin genç işsizler ve kamuda kadro bekleyen meslek grupları, CHP’nin avukatların ve hukuk fakültesi mezunlarının sorunları şeklindeki grup önerileri kabul edilmedi.

Gündeme alınan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu’nun, 8 Nisan’ın ‘Dünya Romanlar Günü’ olarak kabul edilmesine ilişkin kanun teklifi de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, geçen hafta muhalefet partilerinin oyları ile reddedilen TBMM Başkanlığı kararı ile yeniden görüşülmesi oylanarak kabul edilen, ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. DHA

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CHP Çin Dünya HDP İYİ Parti izmir Meclis Nimetullah Erdoğmuş sosyal medya TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:39,