TBMM’ye gelen Libya heyetinden şaşırtıcı açıklama

Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı ve TBMM’de Aralık 2019’da onaylanan ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ ve ‘güvenlik ve askeri iş birliği’ anlaşmalarının Libya Temsilciler Meclisi’nde 2 yıldır görüşülmediği ortaya çıktı.

Kemal ATLAN

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Libya Temsilciler Meclisi heyeti Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün TBMM'de Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

LİBYALI HEYET TBMM'DE AÇIKLADI

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dış İşleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Türk heyetinde AKP Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan ve HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç katıldı.

Toplantıda Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Akdeniz'de ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası' ile Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri desteğinin çerçevesini belirleyen ‘Güvenlik ve askeri iş birliği' anlaşması da gündeme geldi. Libya Temsilciler Meclisi'nin üyeleri yaptıkları açıklamalarda, TBMM'de Aralık 2019'da onaylanan ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' ve ‘güvenlik ve askeri iş birliği' anlaşmalarının gündemlerine gelmediğini ve anlaşmaların Libya meclisinde onaylanmadığını söyledi.

LİBYA MECLİSİ’NE HİÇ GİTMEMİŞ

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri, “Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının Libya için bir sorun oluşturmadığını, sadece zamanlamasının sorunlu olduğunu” dile getirdi.

Nuvayri “Güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasına ise Libya içinde muhalefet olduğunu ve onaylanması için iyi ilişkilere ihtiyaç olduğunu” belirtti. El-Nuvayri anlaşmaların Libya tarafından önümüzdeki dönemde onaylanacağına inandığını söyledi. Heyette yer alan diğer Libyalı milletvekilleri de iki anlaşmanın da Libya Meclisi'ne hiç gelmediğini, görüşülmediğini ve onaylanmasının söz konusu olmadığını belirttiler. Heyetteki isimlerden Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Yusuf El Aguri “Biz Temsilciler Meclisi olarak iki anlaşmayı da hiç görmedik. Önümüze gelmedi. Üzerinde çalışamadık. Türkiye ile tek taraflı imzalandı. Ama Libya'nın tek Meclisi de biziz. Bizim de görüşümüz alınmalıydı” dedi.

ÇAKIRÖZER: UYARILARIMIZDA HAKLI ÇIKTIK

Toplantıya katılan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Libya heyetinin açıklamalarından büyük kaygı ve üzüntü duyduğunu açıkladı.

Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı:

* Bu anlaşmalar TBMM'de görüşülürken biz ülkemizin çıkarları doğrultusunda olan Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi anlaşmasına destek ve onay verdik.

* Ama Türkiye'yi o çatışmada taraf haline getirecek askeri anlaşmaya karşı çıktık.

* Ve o dönem hem komisyonda hem de genel kurulda CHP sözcüleri olarak askeri çatışmada taraf tutmanın, aleyhimize sonuç verebileceği uyarısında bulunduk. İşte bugün kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı.

* Libyalı milletvekillerinin sözleri çok vahim, çok üzücü ve kaygı verici. Bizim de destek verdiğimiz Deniz Yetki alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ve diğer askeri anlaşma iki yıldır Libya Meclisinde gündeme bile gelmemiş.

* Ortada Meclis onayı dahi yok. Artık bundan ders çıkarmalıyız. Türkiye bundan sonra, Libya ile taraf tutmayan ve tüm tarafları kapsayan bir diyaloğu hızla geliştirmeli ve özellikle Deniz Yetki anlaşmasının Libya Meclisi tarafından bir an önce onaylanmasını sağlamalıdır.

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