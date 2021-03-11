‘Tek adam rejiminin üç yıllı’ raporu

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 2018 yılından bu yana uygulanan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye’de demokrasiye ve ekonomiye verdiği zararı rakamlarla ortaya koyduğunu belirterek, ülkenin, 3 sene öncesine daha borçlu, uluslararası demokrasi endekslerinde daha geride olduğunu kaydetti.

SARAY SAFAHAT SÜRÜYOR, VATANDAŞ BEDEL ÖDÜYOR

CHP'li Bulut, şunları söyledi:

* Erdoğan, “Yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz” demişti. Ancak partili Cumhurbaşkanlığı yönetim anlayışıyla kuvvetler ayrılığı ilkesinden vazgeçildi.

* Tüm yetkiler tek bir kişinin elinde toplandı. Meclis ve Bakanlar Kurulu gibi karar mercilerinin yerini tek adam aldı. TBMM'ye gelen bütün kanunlar Saray'da hazırlanıyor.

* Yasama da yürütme de yargı da Erdoğan'da. “Ekonomi şaha kalkacak” demişti. Türkiye ekonomisi, başkanlık sistemi ile yönetilen son 3 yılda ağır tahribata uğradı. Bugün 11 milyon işsiz var.

* Tek adam rejiminde geçen üç yılın sonunda Merkez Bankasının net rezervi kalmadı eksi 59 milyar dolara düştü; devletin borcu ikiye katlandı.

* Hukukun olmadığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basın özgürlüğünün, liyakatin yerle bir edildiği, adam kayırmanın ayyuka çıktığı, yolsuzluğun cezasız kaldığı, eğitimin çöktüğü, muhalif her sesin terörist olarak yaftalandığı, yoksulluğun arttığı bir ülke ile karşı karşıyayız.

* İşte Başkanlıkla, tek adamla yönetilen Türkiye'nin hali bu. Tek adam Saray'ında safahat sürüyor, bedelini de vatandaş ödüyor.

RAPORUN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

– 2018 öncesi üç yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,8'iken tek adam rejiminde son üç yılın ortalaması yüzde 1,8'e geriledi.

– Milli gelir, 142 milyar dolar kayba uğradı, 891,8 milyar dolardan 717 milyar dolara düştü.

– Kişi başına gelir aylık dönemde 10 bin 694 dolardan 8 bin 599 dolara indi.

– Merkez Bankası, borçlar düşüldükten sonra net 36 milyar dolar rezerve sahipken, tek adam rejiminin ardından eksi 59 milyar dolara düştü.

‘ENFLASYONDA YÜKSELİŞ'

– 22 Haziran 2018'de 1 dolar 4,70 lirayken, tek adam rejiminde 8,5 liraya kadar yükseldi, bugün 7,7 lira düzeyinde seyrediyor.

– 2017 sonunda yüzde 11,9 olan yıllık enflasyon 2018'de yüzde 20,3'e çıktı. Halen yüzde 15,6 düzeyinde.

– Merkez Bankası'nın Haziran 2018'de yüzde 8 olan politika faizi tek adam rejiminde yüzde 24'lere kadar çıktı. Bugün yüzde 17 olan faizin artırılması için ağır bir baskı var.

‘İŞSİZLİK ARTIŞTA'

– Tek adam rejimi öncesinde gerçek işsiz sayısı 6 milyon 864 bin kişi ve gerçek işsizlik oranı yüzde 20,7'ydi. 2020'de rakam 11 milyon 195 bin kişiye yükselirken oran ise yüzde 31,1'e çıktı.

– Haziran 2018'de 970 milyar lira olan devletin iç ve dış borçları, yüzde 91 artışla ocak 2021'de 1 trilyon 838 milyar liraya çıktı.

– Vatandaşların Haziran 2018'de bankalara olan borcu 526 milyar lira düzeyindeyken, Şubat 2021'de yüzde 61 artışla 838 milyar lirayı buldu.

– Türk-İş, Haziran 2018'de dört kişilik ailenin açlık sınırını bin 714 TL olarak hesaplamıştı. Bu rakam, Şubat 2021'de 2 bin 719 liraya yükseldi.

‘HUKUKTA GERİLEME'

– Türkiye, 2017'de Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 99'uncu sırada yer alıyordu. 2020'de 107'nci sıraya gerileyerek Nijerya, Mısır Kongo, Kamboçya gibi ülkelerle aynı kategoride yer aldı.

– 2017'de Dünya Özgürlükler Raporu'nda “kısmen özgür” ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, 2018 ve 2019 ve 2020'de ‘özgür olmayan' ülkeler kategorisine geriledi.