Tekin’den Soylu’ya çağrı: Suç örgütleriyle bağlantım yok, özür dilesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Habertürk TV’de yayınlanan programda, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e yönelik çeşitli iddialarda bulundu. Tekin ise o iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tekin’in açıklamaları ise şöyle:

– İçişleri Bakanlığı makamında Süleyman Soylu’ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi Habertürk TV canlı yayınında özür dilemek zorundadır.

KENDİSİYLE İLİŞKİM YOKTUR

– Sedat Peker kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor. Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır. Habertürk TV’ye de bağlanıp cevap hakkımı kullanmak istediğimi bildirdim.

– 2016 yılında akademisyenlerin tehdit edilmesine karşı partimizin hazırladığı bildirgeyi de ben okudum. Bu suç örgütlerine ve tehditlerine karşı her zaman dik durduk, dik duracağız.

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması