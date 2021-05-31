TEM’de makaslayan TIR felakete yol açtı

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR’ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR’ların da olduğu 20 araç ise birbirine girdi. Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor. (İHA)