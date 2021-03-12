Terör tartışması İBB Meclisi’ni gerdi

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının son bileşimi meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Gündeme geçilmeden önce AKP'li İBB Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel'in İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısında satılan ve yasaklama kararından sonra toplatılan ‘Terörden Arananlar Listesi’nde yer alan Nurettin Demirtaş’ın “Onur Borcu” kitabı ile ilgili verdiği soru önergesi gerginlik yarattı. Yücel önergesinde kitabın satışının Türkiye'nin PKK ile mücadelesini baltaladığını, İBB'nin terör örgütüne destek veren bir kurum haline düşürüldüğünü, katilleri aklamak istendiğini söyledi.

“KASTINI AŞAN İFADELER”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergede kastını aşan ifadeler olduğunu belirterek “Ne çocuk katilliğimiz kaldı, ne terör örgütü destekçiliğimiz kaldı. Bu kitap üzerinden bir şey söyleyeceksek ya da buralardan birbirimizi bir şeyler söylemeye çalışacaksak 23 Haziran seçimlerinden önce kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşının TRT ekranlarına çıkarılmasına ne diyeceğiz ve nereye bağlayacağız” diye sordu.

Balyalı “Bir eksik varsa düzeltilir, suç varsa adalet gereğini yapar. Ama bunu yapmak yerine herkesi suçlayıcı, herkesi terör örgütüne ortak olmakla, çocuk katili olmakla suçlamak haddini aşan bir söylemdir. Bizim bu soru önergesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülkenin bir kurumunu terör örgütü ile eşdeğer tutmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

“İYİ PARTİNİN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ SÖYLEYECEĞİM”

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şöyle konuştu:

* Biz size eli kanlı terör örgütü üyesisiniz demiyoruz. Ama eli kanlı terör örgütlerine bebek katillerine ses çıkarmıyorsunuz. Kol kola yürüyorsunuz. Gazi meclisimizin çatısı altında bu kitap niye satışa çıktı, Türkiye'de yazar mı bitti? Sustum sustum ama şimdi söyleyeceğim. İYİ Parti'nin söyleyemediklerini söyleyeceğim. Türk milliyetçiliği fikriyatını söyleyeceksiniz ama bu milletin ocağını incir ağacı dikenlerle Büyükçekmece'de zeytin ağacı dikenleri kınayamayacaksınız, ayıp size.

* HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hanımefendinin videolarını izleyin Öcalan'dan başlıyor, isimleri tek tek sıralıyor ‘sırtımızı PKK'ya, PYD'ye dayandırdık' diyor. Biz sırtımızı necip Türk milletine dayandırdık. Onun için bu soru önergesine verecek cevabınız yok, polemik yapıyorsunuz. İstanbullu size İstanbul'u yönetin diye oy verdi. ‘Biz bu milleti barıştıracağız' diyorsunuz. Siz kimsiniz ya? İBB başkanının haddine mi? Nerde savaş var ki kimi barıştırıyorsunuz? Türkiye sınırları içinde ve sınır ötesinde savaş yok, terör örgütü ile mücadele var. Haddinizi aşmayın.

“MHP SIRALARIN ALTINA SAKLANDI”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Türk milliyetçiliği fikriyatından bahsediyorsunuz ama daha dün TBMM'de Doğu Türkistan'da yaşanan mezalimin soykırım olarak tanıması ve araştırılması teklifine AK Parti ret verdi. MHP de sıraların altında saklandı. HDP araştırılması yönünde oy verdi. Buna ne diyeceksiniz? Ben kimseyi savunmuyorum. Soru önergeleri ile propaganda yapıyorsunuz. Eğer bu kitap satılıyorsa biz bunun karşısındayız, bu kitap satılamaz. Satılıyorsa da çıkartılması için de gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

Özkan konuşması sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek “Benim genel başkanımın HDP eş genel başkanı ile böyle bir fotoğrafı yok. Öyle bol keseden işkembe-i kübradan sallamak kolay. İYİ Parti’yi bu polemiklerin içine çekmeyin” dedi.

“ŞİMDİ Mİ MİLLİYETÇİ OLDUNUZ?”

Balyalı tekrar söz alarak şöyle konuştu:

* AKP'yi eleştirdik ses MHP'den geldi. Anlıyorum aslında. Merak ediyorum Osman Öcalan 23 Haziran seçimlerinden önce TRT ekranlarına çıktığında Volkan bey burada meclis üyesiydi. Hiç sesi çıkmıyordu. O zaman milliyetçi değillerdi şimdi mi milliyetçi oldu? Öcalan TRT'ye çıktığında aynı tepkiyi gösterseydi söylediğini dikkate alırdım. Ama o gün sesini çıkarmayanlar bugün siyaset yapmak adına hamaset üretiyorlarsa ciddiye almam.

Balyalı kitaba 2015 Kültür Bakanlığı'ndan bandrol verildiğini o günden bugüne kadar yasaklama kararı çıkmadığını söyleyerek “O zaman neredeydi milliyetçiliğiniz, bandrolü biz mi verdik? İstanbul Kitapçısında 400 binden fazla kitap satılıyor. Yasaklama kararı çıktığı anda İstanbul Kitapçısından kaldırıldı. Volkan bey bu söylediklerini bandrolü veren Kültür Bakanlığı'na söylesin. Cevabını vermesi gerekenler onlar. Yasaklama kararı olmadığı için bu kitap, kitapçıda vardı. Yasak çıkınca da kaldırıldı. Bu konuda MHP'nin de grup başkanvekilinin de samimiyeti yoktur” dedi.

“YANLIŞ YAPILMIŞTIR”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle aranmadığını belirterek “Şahsi fikrim yanlış yapılmıştır, doğru değildir” açıklaması yaptı.

Tüm partilerin birbirleriyle ittifak yapabileceğini söyleyen Gökkuş “CHP'ye soru, CHP meclis üyesi, Şişli Belediye Başkan yardımcısı hangi suçtan tutuklandı? 8 Mart Kadınlar Günü'nde hangi belediye başkanı hangi partinin başkanı ile Büyükçekmece'de fidan dikti. İttifak yaptıysanız çıkın mertçe bu ittifakın arkasında durun. Açıkça söyleyin, gizli kapaklı iş yapmayın” diye konuştu.

İYİ PARTİ DE “EVET” DEDİ

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Soru önergesi, AKP, MHP, İYİ Parti grubunun oyları ile cevaplanmak üzere İBB Başkanlık makamına havale edildi. CHP grubu oylamada tek başına “hayır” oyu kullandı.

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