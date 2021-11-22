‘Thodex ile ilgili sorulara 5 aydır yanıt yok’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı basın açıklamasında Thodex’e ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine 5 aydır yanıt alamadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Haziran ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlanması istemiyle Thodex soruşturmasına ilişkin soru önergesi vermiş, Thodex'in sahibi Özer'in yurtdışına kaçmadan önce bakanlığa çağrıldığı yönündeki iddiaları sormuştu.

Önergede sorular şu şekilde yer almıştı;

“Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçmadan 1 hafta önce bakanlığa çağrıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise bu toplantı hangi Bakanlıkta, kimlerle gerçekleştirilmiştir? Toplantı kim tarafından, ne saik ve sıfatla organize edilmiştir? Bu toplantıyı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?”

‘İDDİALAR YANITSIZ KALDI’

17 Haziran 2021 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergenin 22 Kasım tarihi itibariyle halen yanıtlanmadığını belirten Adıgüzel, “Sayın İçişleri Bakanı hatırlıyor mu bilmiyorum ama bu ülkede aylar önce binlerce insan dolandırıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birine imza atan Faruk Fatih Özer elini kolunu sallaya sallaya yurtdışına kaçtı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Buna rağmen, bugün yarın yakalanır denilen şahıs aylardır yakalanamadı, sırra kadem bastı. Ortaya atılan iddialar ise bugüne kadar yanıtsız kaldı” dedi.

‘SOYLU SUSKUNLUĞUNU KORUYOR’

Öte yandan, Soylu'nun Özer için aylar önce yakalanması an meselesi dediğini hatırlatan Adıgüzel, “Sayın Bakan Thodex vurgunculuğu karşısında suskunluğunu koruyor. Ancak kamuoyu da kırmızı bültenle arandığı belirtilen bu kişinin aylardır neden hala yakalanamadığını merak ediyor.

Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Özer'in yakalanması için Tosuncuk gibi teslim olmasını mı bekleyeceğiz? Hani yakalayıp, getiriyordunuz? Ne oldu da bu kişi hala yakalanamadı? Elinizi kolunuzu bağlayan ne?” diye sordu.

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