TOKİ ev değil dert sahibi yaptı

2017 yılında başlanan ve 2019 şubat ayında teslim edilmesi gereken bin 192 konutluk Bağbaşı TOKİ 3. Etap projesinin yaklaşık yüzde 90’ı tamamlandı, ama geri kalan kısmı aradan geçen 2 yılda yüklenici firmanın iflas etmesi üzerine bir türlü bitirilemedi ve vatandaşlara konutları teslim edilemedi.

CHP’li Kırşehir Belediyesi kalan kısmı bitirmek için TOKİ’ye 3 kez başvuru yaptı. Ancak olumlu veya olumsuz bir cevap alamadı. Geri kalan işlerin tamamlanması için TOKİ başka bir firmayla anlaşmasına rağmen vatandaşlar 2 yıldır mağdur edildiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

“1.5 YILDIR BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI”

Projenin yapımına 2017 yılında başlandığını ifade eden Aylin Olgun, “2019 şubat ayında teslim edeceğiz dediler. Biz de bir umut evimizi burada aldık. Ne olduğunu bilmiyoruz fakat çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 1,5 sene tek bir çivi bile çakılmadı. 1,5 sene sonunda çalışmaya başladılar. Büyük bir mutluluk doldu içimize fakat bayram sonunda bu çalışmalar da sonlandı. Biz şu an neyi bekliyoruz neden bekliyoruz, daha ne kadar bekleyeceğiz, bunu öğrenmek istiyoruz.

Hiç kimse konuya cevap vermiyor. Toplu olarak CİMER’e dilekçe gönderdik. Çalışmalar devam ediyor diye cevap verdiler. Evet çalışmalar devam ediyor ama 1 haftalık işi 3 ayda yapıyorlar. Neden oyalanıyoruz bunu bilmek istiyoruz” dedi.

“PİŞMAN OLDUK”

3 yıl önce TOKİ’ye girdiklerini belirten Nuriye Keleş, uygun fiyata ev almak isterken rezil olduklarını belirterek, “Girdiğimize de pişman olduk. Mağduruz ve kiracıyız. Dar gelirli olmasak zaten TOKİ’ye girmezdik. Sonumuz ne olacak hiç bir yetkili de yok karşımızda. Kiminle muhatap olacağız o da yok. Öylece bekliyoruz ve hepimizin psikolojisi bozuldu. Yapacak bir şey yok ne diyeceğimizi de bilemiyorum artık. Buradan Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Bir an önce mağduriyetimizi gidersin” diye konuştu.

“EŞYALARI TOPLADIK BEKLİYORUZ”

Evlerin tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Sezer Olgun da şöyle konuştu; “Buraya gelecek insanların bir çoğu evinin eşyasını aldı, taşınacağız diye evindeki eşyayı toplayanlar da var. Benim evimde toplu halde bekliyor. 4 seneye yaklaştı ben alalı. Kirada olduğum için buradan ev aldım ama aldığıma bin pişman oldum. 4 senedir ev ile göz göze bakışıyoruz. Yol yapıldı, çevre düzenlemesi yapıldı, buradaki işçilerde bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak buradaki çalışanların maşlarını da vermiyorlar, vermedikleri için de işçiler bırakıp bırakıp gidiyor. Teslimat için bir tarih verilmiyor”

“BİZİ OYALIYORLAR”

Ramazan bayramından önce yetkililerle konuştuğunu vurgulayan Fatih Altuntaş, kendisine konutların bayramdan sonra teslim edileceğinin söylendiğini ifade etti. Altuntaş, yetkililerin kendilerini sürekli oyaladığını dile getirerek, “Bayramdan sonra tekrar geldim. Bana ‘aksilik çıktı, problem oldu, bayramdan sonra veremeyeceğiz’ dediler. Ne zaman vereceksiniz dedim. ‘Hazirana kaldı’ dediler. Haziran’da geleceğiz bu kez de farklı bir tarihe atacaklar. Neden teslim olmadığına dair bir bilgi de vermiyorlar. Ben kiracıyım, ev sahibim evi boşaltmamı istiyor. Perişan olduk” dedi.