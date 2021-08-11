TOKİ, şehit ailelerine ücretsiz konut versin

Milletvekilleri, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz konut verilmesini istedi. TOKİ “Kurada öncelik tanıyoruz” dedi.

DENIZ AYHAN

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şehit aileleri ve gazilere bedeli karşılığında konut satıyor, kurada öncelik tanıyor ve faizsiz konut kredisi kullandırıyor. Konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve sabit ödemeli olarak veriliyor. 2020 yılında 997 şehit yakını ile gazi ve görev malulüne 147 milyon liralık faizsiz konut kredisi verildi. Milletvekilleri ise şehit aileleri ve gazilere ücretsiz konut verilmesini istedi. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ise, “Vatana son görevini yapmış kişilere bedelsiz konut verilsin. Vatana hizmetlerinden dolayı ödüllendirilsin'' dedi.

TBMM KİT Komisyonu'nda TOKİ'den yazılı cevap geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Başta şehit yakınları olmak üzere, gazi ve görev malulü vatandaşlarımızı daha uygun şartlarda ve kolay ev sahibi yapma gayreti içerisindeyiz. 2020 yılında 147 milyon TL'lik faizsiz konut kredisi kullandırdık. Suistimal edenler de oluyor. Yozgat'ta bir şehit ailesi ama İstanbul'dan konut istiyor. İkameti neredeyse oradan veriyoruz. Yoksa biz hepsini İstanbul'dan verirsek o zaman rant işine döner. Devlet, bulunduğunuz mahalde kuraya tabi tutulmaksızın konut hakkını veriyor” açıklaması da yaptı.