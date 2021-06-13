Tunç Soyer: Biz iktidara geliyoruz, bu iktidar paldır küldür gidiyor, gidecek!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte Kars'ın CHP'li Susuz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Soyer’e hatıra plaketi veren Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, “Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönebilmesi için, normalleşebilmesi için, bize gerçekten ihtiyacı var. Evet Susuz, Kars'ta tek CHP'li belediye. Ama diğer yerlerde de belediyeleri çok büyük farklarla kaybetmedik. Kars geçmişte de Cumhuriyet'in önemli kentlerinden birisi. Susuz, Türkiye'nin aydınlanma sürecinde büyük değerler yetiştirmiş. Bizler ‘Cilavuz Köy Enstitüsü’ geleneğinden geliyoruz” dedi.

“BU İKTİDAR SERMAYEYİ, KREDİLERİ, AHLAKI TÜKETTİ”

Başkan Soyer ise CHP iktidarının artık çok yakın olduğunu anlatarak şunları söyledi:

* Biz bileceğiz ki Kars'ta İl Başkanımız var. Susuz'da bir belediye başkanımız var. Onlarla birlikte çalışan il yönetimi var. Örnek olmaya çalışan bir belediye Susuz… Biz artık iktidara çok yakınız. Yeni bir iktidar kurulacak bu ülkede. Bu iktidar paldır küldür gidiyor, gidecek. Sermayeyi, kredileri, ahlakı tüketti. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluğun zirveye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz.

”BİLECEKSİNİZ Kİ ARKADA İZMİR GİBİ BİR AĞABEY VAR”

* Bu iktidar gidecek de onların yerine gelecek olan bizler, nasıl umut olacağız? Başarılı işler ortaya koyacağız. İyi işler kuracağız. İnsanlar bizi izlediğinde başarı hikayeleri olacak. O nedenle biz de çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman. Işık doğudan yükselecek. Burada yapılan işlerden umutluyuz.

* Buranın makus talihini siz yeneceksiniz. Biz de sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Ama sonuçta kendi göbeğinizi kendiniz keseceksiniz. Sonuçta burada vatandaşla yüz yüze gelen sizlersiniz. Ama bileceksiniz ki, arkada da İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi bir ağabey var. Başınız sıkıştığında her zaman yanınızda olacağız.

Başkan Soyer, Susuz Belediyesi ziyaretinin ardından eşi Neptün Soyer ile birlikte seyir terasına çıkarak Susuz Şelalesi'ni izledi.

İlginizi Çekebilir Tunç Soyer: Asıl vahim olan...